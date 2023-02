Siapa Juara Liga 1 Jika Poin PSM Makassar, Persib Bandung, dan Pesija Jakarta Sama?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga klub punya kans juara Liga 1 musim 2022 / 2023.

Ketiganya PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta.

PSM Makassar memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 53 poin dari 25 laga.

Posisi kedua ditempati Persib Bandung dengan 49 poin dari 24 laga.

Sementara Persija Jakarta berada posisi ketiga dengan 47 poin dari 24 laga.

Siapa bakal juara Liga 1 jika poin PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta sama?

Juara Ditentukan Head to Head

Penentuan klasemen Liga 1 ditentukan head to head .

Berbeda aturan sebelumnya, penentuan klasemen Liga 1 menggunakan sistem selisih gol jika poin sama.

Penentuan peraturan ini sudah diresmikan PT Liga Indonesia Baru (LIB) dari sebelum kompetisi bergulir.

Kebijakan head to head ditetapkan pasca-sistem bubble yang menutup putaran pertama desember lalu.

Head to Head Persib vs Persija vs PSM

Head to head pernah digunakan ketika Persija Jakarta dan PSM Makassar memiliki poin yang sama.

Ketika itu kedua tim bertengger di peringkat 1 dan 2 klasemen Liga 1.