Jadwal Festival Sinema Indonesia atau FSAI 2023, Cara Dapatkan Tiket Nonton Gratis di CGV Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dan Konsulat Jenderal Australia di Indonesia kembali menggelar Festival Sinema Indonesia atau FSAI 2023.

Festival film ini akan digelar di bioskop CGV di 7 kota di Indonesia, mulai, Jumat, 24 Februari 2023 hingga, Sabtu, 18 Maret 2023.

Ketujuh kota tersebut, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Bandung, dan Tangerang Selatan.

Khusus di Makassar, Sulawesi Selatan, akan berlangsung di CGV Panakkukang Square, Jl Boulevard, Sabtu hingga Ahad atau Minggu (25-26/2/2023).

Bagi yang ingin menonton, silakan daftarkan diri untuk mendapatkan tiket gratis di sini.

Ada 5 film yang akan diputar, yakni Sweet As (2022), Peter Rabbit 2: The Runaway (2021), Penguin Bloom (2020), Paranoia (2021), dan The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson (2021).

FSAI digelar untuk merayakan 70 tahun program beasiswa Australia di Indonesia.

Film yang ditampilkan merupakan film baru dan film-film terbaik dari Australia dan Indonesia.

Sebagian merupakan karya sineas peraih beasiswa Australia.

"Australia terkenal secara global akan keahliannya di bidang perfilman, dan FSAI merupakan kesempatan luar biasa untuk berinteraksi dengan para ahli dan mendapatkan pengalaman terbaik dalam perfilman Australia dan Indonesia," kata Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams dalam siaran persnya.

Tahun 2023 menandakan 70 tahun perayaan program beasiswa Australia di Indonesia. Dalam memeriahkan momentum spesial ini, FSAI 2023 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan eksklusif yang melibatkan alumni Australia, termasuk nonton film bersama dan kegiatan networking.(*)