Kalla Toyota Beri Layanan Free Check-Up Pasca Banjir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bengkel Kalla Toyota menghadirkan program Kalla Toyota Peduli Banjir.

Melalui program ini, Kalla Toyota memberikan berbagai penawaran menarik.

Diantaranya, layanan free check-up pasca banjir berupa battery check, brake check, engine check, dan 9 item check lainnya.

Demikian disampaikan After Sales & Customer First General Manager Kalla Toyota, M Noor Iqbal Yafie, via keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).

Iqbal menjelaskan, bengkel resmi dari Kalla Toyota ini juga menyediakan layanan engine tune up dengan special diskon jasa hingga 20 persen.

Selain itu, tersedia pula layanan engine overhaul dengan diskon jasa 20 persen ditambah dengan layanan free engine clean.

Penawaran menarik ini berlaku hingga 28 Februari 2023 di seluruh bengkel Kalla Toyota.

Baca juga: Kalla Group Bangun Jalan Aspal di Mako Ditsamapta Polda Sulsel

Baca juga: Bantu Korban Banjir Makassar, Kalla Rescue Jangkau 9 Kecamatan

Iqbal menuturkan, Kalla Toyota senantiasa membuktikan komitmennya untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pelanggan setia.

Karena itu, sebagai upaya untuk membantu pelanggan Toyota yang terkena dampak dari cuaca ekstrim, pihaknya menghadirkan program Kalla Toyota Peduli Banjir.

“Ini kami harapkan dapat menjadi solusi tepat dan juga aman bagi masyarakat yang ingin memeriksakan atau melakukan servis, pada kendaraannya yang terkena dampak dari banjir,” katanya.

“Selain itu, kami juga berharap di setiap program, kami dapat memberikan pengalaman servis yang menyenangkan kepada pelanggan,” harap Iqbal.

Program ini berlaku untuk seluruh tipe dan model kendaraan Toyota, serta tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan penawaran ini.

Pelanggan Kalla Toyota yang ingin melakukan pengecekan kendaraan, maupun melakukan servis bisa langsung mengunjungi bengkel Kalla Toyota terdekat selama periode program. (*)