Gubernur Sulsel Andi Sudirman Siap Sukseskan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Audiensi Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Selasa (14/2/2023).

Adapun pejabat Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan yang datang yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Energi Prof Winarni Monoarfa bersama Direktur PDLKWS Erick Teguh Primiantoro.

Dalam Audiensi tersebut Staf Ahli Menteri menyampaikan sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 mengenai Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Dalam rangka penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan persiapan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 direncanakan akan dilaksanakan Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan itu rencananya dilaksanakan selama 2 hari yaitu 27-28 Februari 2023 yang bertempat di Baruga Karaeng Patingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

Turut hadir bersama yaitu beberapa Unit Pelaksana Teknis KLHK di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Kepala P3E Sulawesi dan Maluku, Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Kepala BPKHTL Wilayah VII Makassar, Kepala Balai PHL Wilayah XIII Makassar, Kepala Balai PDASHL Jeneberang Saddang dan Kepala Balai Diklat dan Pengembangan SDM LHK Makassar.

Andi Sudirman menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik serta siap mensukseskan rencana Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Selatan, tersebut akan melibatkan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan perlindungan kelestarian alam.

Antara lain pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, tidak lupa juga melibatkan sektor swasta, LSM, Media yang akan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi yang berasal dari Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andi Jemma Palopo.