Hanya Rp125 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di The Rinra Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - The Rinra Hotel Makassar menawarkan promo Eat n Eat (all you can eat) di Lontar Dinning, Mall Phinisi Poin, Kota Makassar.

Eat n Eat dapat dinikmati setiap hari Rabu dan Sabtu. Mulai pukul 17.00 sampai 21.00 Wita.

Cukup bayar Rp 125 ribu pengunjung bisa makan sepuasnya.

Ini berlaku bagi semua kalangan baik tamu hotel maupun pengunjung dari luar.

Promo ini bergulir sejak Desember 2022 sampai Maret 2023.

Executive Chef, Syahril menerangkan ada bonus tambahan bagi pengunjung yang datang berkelompok.



Bonusnya itu, datang berenam gratis satu

"Kalau pengunjung datangnya enam orang maka yang bayar atau terhitung cuma lima atau gratis satu orang," katanya, Rabu (15/2/2023).

Promo ini sangat cocok bagi komunitas yanh ingin melakukan kegiatan atau sekadar kumpul bersama.

Alasannya, hidangan makanan The Rinra Hotel dikenal kelezatannya.

Eat n Eat menyajikan buffet dengan 30 pilihan

Dari masakan Indonesia seperti salad corner, soup corner, aneka sambal goreng.

Gorengan, hot dish corner hingga desert di sweet corner.

Menu makanan sesuai tagline The Rinra Hotel welcoming you with local pride.

Di saat yang sama, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sejuk dari ketinggian.

“Menu masakan nusantara dengan mixing menu lokal kami yaitu sate menjadi salah satu menu terfavorit hotel kami," ujarnya.

"Hidangan menu buffetnya sangat lengkap, affordable dan cocok untuk family dinner atau quality time bersama orang tercinta," sambungnya.

Laporan Kontributor TribunParepare.com, M Yaumil