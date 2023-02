Yuk Ramaikan Nobar Persib vs PSM di Mall of Pinrang, Ada Doorprize dari The Macz Man Zona Pinrang

The Macz Man Pinrang

The Macz Man Zona Pinrang akan menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Persib vs PSM Makassar di Pelataran Mall of Pinrang, Jl Poros Pinrang-Parepare, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Selasa (14/2/2023) pukul 16.00 Wita. Nobar juga dirangkaikan dengan donasi amal dan vaksinasi.