Make Over, Instaperfect dan Crystallure Meriahkan Pertemuan Bulanan BKOW Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Sulsel menyelenggarakan Pertemuan bulanan sekaligus ajang silaturahmi bagi para anggota.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua BKOW Sulsel Apiaty Amin Syam di Wisma Kalla Jl Sam Ratulangi Makassar Sabtu (11/2).

Ketua BKOW Sulsel Apiaty Amin Syam mengatakan bahwa pertemuan sesama anggota ini rutin dilaksanakan minimal sebulan sekali, disamping sebagai wadah silaturahmi pertemuan bulanan ini juga kerap dijadikan momentum untuk membahas issu terkait peremempuan seperti gender dan anak, serta penguatan jaringan, termasuk sinergi dengan pemerintah.

Kegiatan ini juga dimeriahkan bazar dan games dengan hadiah goodie bag yang disediakan oleh Make Over, Instaperfect dan Crystallure.

Selain itu Stand Make Over, Instaperfect dan Crystallure memberikan promo diskon 30 persen untuk pembelian on the spot serta voucher 30 persen untuk pembelian selanjutnya yang dapat digunakan di Wardah Beauty House