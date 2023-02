Harpi Melati Gelar Workshop Sanggul Dan Da'dasa di Dream Wedding Exhibition

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati menggelar workshop Sanggul dan Da'dasa Bugis (Pakem sesuai yang dibakukan) di lobby Bira Mall Phinisi Point Jalan Metro Tanjung Bunga No.2, Makassar, beberapa hari lalu.

Kegiatan ini adalah rangkaian dari acara dream wedding exhibition yang digelar untuk mempermudah pasangan calon pengantin yang mau menikah untuk mendapatkan informasi tentang wedding dengan harga promo.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini ketua DPD Harpi Melati Sulsel Roslina Sobandi dan ketua bidang pendidikan DPD Harpi Melati Sulsel Surianti Mappangara.

Kegiatan yang disupport oleh Make Over ini diikuti oleh para MUA yang sudah berpengalaman dan juga MUA yang masih baru.

Diadakannya kegiatan workshop ini agar memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengasah kemampuan serta keahlian mereka dalam menata sanggul dan da'dasa bugis sesuai pakem yang ada.

Ditengah berjalannya kompetisi, Tim Make over mengadakan banyak kuis dengan hadiah menarik dan seluruh peserta yang ikut sangat antusias.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.

HARPI Melati salah satu organisasi mitra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI). Organisasi yang telah berdiri dari bulan Desember 1981 ini merupakan inisiasi dari Ditjen PAUDNI yang saat itu bernomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga untuk menertibkan maraknya organisasi-organisasi profesi tata rias pengantin yang telah memiliki AD/ART.