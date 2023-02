Gandeng Dinas PU, Wardah Beauty Gelar Beauty Demo Bertemakan Natural Glam Look

Team Wardah Cosmetic kali ini memulai rangkaian Beauty Demo bertemakan Natural Glam Look di Aula Dinas PU Jl A.P Pettarani Kamis (9/2).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Membawa tagline “Beauty Moves You” yang mendukung wanita untuk berani berekspresi dan bergerak membawa kebermanfaaatan, Wardah Beauty menggelar Beauty Demo untuk memperkenalkan produk kosmetik halal sekaligus memberikan edukasi tentang penggunaan skincare, sekaligus tips-tips menggunakan makeup dengan tepat sesuai dengan fitur wajah.

Menggandeng dinas PU, team Wardah Cosmetic kali ini memulai rangkaian Beauty Demo bertemakan Natural Glam Look dengan pembersihan wajah menggunakan series Crystal Secret yang diperkaya dengan Edelweiss Extract di Aula Dinas PU Jl A.P Pettarani Kamis (9/2).

Team Wardah Cosmetic kali ini memulai rangkaian Beauty Demo bertemakan Natural Glam Look di Aula Dinas PU Jl A.P Pettarani Kamis (9/2). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Beauty Demo ini disambut oleh antusias oleh ibu-ibu dinas PU yang rata-rata berasal dari Kota Makassar. Banyak dari mereka yang sebelumnya masih ragu saat menggunakan makeup, mengaku menjadi lebih percaya diri setelah menyaksikan Beauty Demo dari team Wardah.

Pada kesempatan ini, team Wardah membagikan tips Everyday Makeup Look menggunakan Wardah New Exclusive Series, dengan pilihan warna yang wearable yet intense, dengan formulasi yang tahan hingga 10 jam.

Seusai sesi Beauty Demo, para peserta langsung berkonsultasi dengan Beauty Promotor Wardah baik itu tentang produk pilihan, ataupun problematika kulit yang sedang mereka hadapi.

Team Wardah Cosmetic kali ini memulai rangkaian Beauty Demo bertemakan Natural Glam Look di Aula Dinas PU Jl A.P Pettarani Kamis (9/2). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Para Pegawai juga sangat senang dengan kedatangan team wardah karena diberikan diskon special khusus untuk kegiatan ini.

Sebagai brand pilihan nomor 1 Wanita Indonesia, Wardah berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi brand yang kuat dan mendukung Global Halal Lifestyle.