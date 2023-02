Wujudkan PPI Sulsel Organisasi Berkarakter, Zulham Arief Pastikan Maju di Pemilihan Ketua PPI Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Zulham Arif (ZA) menjadi pendaftar kedua pada Bursa Calon Ketua PPI Provinsi Sulawesi Selatan. ZA mengantar langsung berkas Pendaftaran pada Panitia dan Steering Committe Musprov PPI, Senin, 5 Desember 2022.

Zulham Arif didampingi oleh Ketua PPI Jeneponto Sudirman dan beberapa pengurus dan anggota PPI Takalar yang sempat hadir.

Zulham Arief mengatakan, pihaknya telah menyusun visi dan misi untuk membangun paradigma Purna Paskibraka Indonesia di Sulawesi Selatan yang siap bersinergi untuk membangun negeri dengan berpedoman pada motto Bersahaja, Inovatif dan Global (BIG).

Zulham Arief melanjutkan, dengan mendorong Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Spirit of east Indonesia, menjadikan organisasi PPI sebagai magnet yang menggairahkan bagi anak muda yang telah bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sampai orang tua menjadi bangga akan kebutuhan hidup yang berkarakter dan kebutuhan prestasi.

"Saya ingin menjadikan PPI Sulsel sebagai Epicentrum organisasi yang berkarakter, dinamis, dan produktif di Sulawesi Selatan secara khusus dan Indonesia Timur secara Umum dengan pendekatan 3 aspek yakni 1. Aspek Prestasi, 2. Aspek Pendidikan dan 3 Aspek Pariwisata," ujar Ketua PPI Kabupaten Takalar tersebut.

Dia pun menyiapkan visi sebagai calon Ketua PPI yakni PPI is Family, PPI Is Lifestyle, PPI to School, PPI Solution, PPI Digital information fluency.

PPI Is Family menjadi 'isi bagaimana mengajak seluruh kader dan anggota berperan aktif dalam memberikan stimulus kepada organisasi PPI untuk menjadi rumah besar dalam bingkai kekeluargaan.

PPI Is Lifestyle merupakan program yang akan dibangun guna menjadikan organisasi PPI sebagai kebutuhan hidup sekunder oleh seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.

PPI to School merupakan agenda yang akan kita bangun bersama Pemerintah Provinsi Untuk menjadikan PPI sebagai ujung tombak pembinaan kedisiplinan di lingkungan sekolah (menjadi ekstrakurikuler khusus).

PPI is Solution merupakan agenda program yang akan kita bangun sebagai event organisasi yang profesional dan terukur menjadikan PPI sebagai solusi handal mengatasi disintegrasi bangsa dan perilaku destruktif remaja dengan pendekatan entertainmen.

PPI is Digital information fluency merupakan sebuah keharusan di Era 4,0 saat ini untuk menuju era 5,0 oleh karena pengguna multimedia sudah menjadi kebutuhan hidup dan gaya hidup masyarakat sehinggal PPI harus mampu menangkap peluang ini secara positif.

"Kita berharap PPI dapat menangkap peluang dalam menggunakan Informasi digital secara efektif, efisien dan legal etis," Ujar Zulham yang juga merupakan salah satu Komisaris di Perusda BUMD.

Dengan Visi Misi tersebut, ZA berharap Purna Paskibraka kedepan menjadi Organisasi mitra pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas SDM yang siap pakai dari segala lini dan kebutuhan kinerja yg profesional.

"Semoga pelaksanaan Musyawarah Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Selatan menjadi ajang silaturahmi dan evaluasi kinerja yg memuaskan kepada pengurus dibawah kepemimpinan Kakanda Marwan selama kurun waktu 10tahun atau 2 periode dengan keberhasilan monumental adalah aktif nya organisasi PPI di24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan," pungkasnya.(adv\reskyamaliah).