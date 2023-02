Hasil Liga Italia : Salernitana vs Juventus 0-3, Dusan Vlahovic Layak Bergelar Pahlawan Si Nyoya Tua

Hasil Liga Italia - Dusan Vlahovic mencetak gol kemenangan laga Salernitana vs Juventus yang berakhir 0-3 pada, Rabu (8/2/2023), dini hari.

TRIBUN-TIMUR.COM - Update hasil Liga Italia 2022/2023 pekan ke-21, Salernitana vs Juventus berakhir dengan skor 0-3.

Pertandingan lanjutan Liga Italia 2022/2023 antara Salernita vs Juventus berlangsung, Rabu (8/2/2023), dini hari.

Kemenangan mengagumkan Juventus atas Salernitana ini tak terlepas dari andil Dusan Vlahovic pada laga tersebut.

Dan tentunya Dusan Vlahovic layak disematkan sebagai Man of The Match Salernitana vs Juventus dini hari tadi.

Dilansir dari Culto Falcio, Juventus kembali ke jalur kemenangan di Liga Italia dengan cara yang luar biasa.

Juventus meraih kemenangan luar biasa 3-0 di Salernitana yang tak terkalahkan.

Hanya beberapa hari setelah mengalahkan Lazio di perempat final Coppa Italia, juara Italia dengan catatan rekor waktu itu kembali meraih kemenangan yang mendongkrak moral.

Menyusul rentetan tiga pertandingan Liga Italia berturut-turut tanpa kemenangan (S1, L2), Juventus sangat ingin bangkit.

Anak asuh Massimiliano Allegri bertindak berdasarkan itu sejak awal.

Meningkatkan tekanan pada Salernitana yang gagal dalam mengejar pemecah kebuntuan di awal.

Namun, peluang yang jelas berada di premium dalam 20 menit pertama permainan.

Meski menguasai bola dan laju pertandingan, Juventus tidak bisa menemukan cara untuk membuka pertahanan keras kepala Salernitana.

Beruntung bagi tim tamu, Hans Nicolussi menawarkan bantuan pada menit ke-25.

Gelandang berusia 22 tahun itu melakukan tekel sembrono di dalam kotak 18 yard, dengan wasit Antonio Rapuano langsung menunjuk titik putih.