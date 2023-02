Foto-Foto Keseruan Beauty Demo Make Over Dalam HUT Ke-8 Kompakers Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Komunitas Kompakers Makassar menggelar perayaan ulang tahun ke-8 komunitas tersebut di cafe Goodfields Jl Botolempangan Makassar, Sabtu (4//2023).

Kompakers Makassar adalah komunitas foto yang terdiri dari para ibu yang punya hobi dalam menyalurkan minat dan bakat di dunia fotografi.

Para member memberikan apresiasi dengan membawa snack hasil kreasi masing-masing dengan tema yang telah ditentukan.

Anggota Komunitas Kompakers Makassar berfoto bersama usai perayaan ulang tahun ke-8 komunitas tersebut di cafe Goodfields Jl Botolempangan Makassar, Sabtu (4//2023). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Perayaan ini makin semarak dengan diselenggarakannya beauty demo yang dibawakan oleh Make Over selaku sponsor kegiatan.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.

Dalam acara HUT ke-8 ini para anggota komunitas kompak mengenakan dress code baju komunitas mereka yang dipadukan sebagian besar dengan kerudung berwarna hijau pastel.