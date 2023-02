UI Goes to Celebes Dorong Anak Muda Makassar Lebih Banyak Kuliah di Kampus UI

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Universitas Indonesia menggelar UI Goes To Celebes di Wisma Kalla Minggu (29/1). Kegiatan yang juga disponsori Emina ini dimeriahkan games dan try out, dimana emina turut memeriahkan dengan memberikan hampers kepeda para pemenang lomba, juga emina membuka booth bagi para peserta yang hadir dan memberikan diskon 25 Persen selected item bekerjasama dengan toko citra cosmetics.