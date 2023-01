Make Over Meriahkan Oishi Market Dengan Aneka Promo Menarik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - LV Project menggelar Oishi Market di mall Phinisi Point, Makassar akhir Januari 2023 lalu.

Sebanyak 60 stand yang terdiri dari 42 tenant kuliner dan 18 fashion, mengikuti gelaran ini.

Dalam sepanjang tiga hari acara pengunjung akan dihibur oleh beberapa pertunjukan.

Selain itu pada saat acara akan ada berbagai lomba untuk pengunjung seperti lomba fashion ala Jepang, lomba menyanyi, lomba K-pop, lomba cosplay, lomba rubrik, lomba mewarnai, hingga menggambar poster.

Even ini juga diikuti oleh Make Over dengan membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan pengunjung yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Make Over memberikan diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over Mal Ratu Indah Makassar