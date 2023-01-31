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Jusuf Kalla Bermain Golf Dengan Pengusaha Sulsel
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka
Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sanovra Jr
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023). Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023). Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023). Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023). Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023). Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023). Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bermain golf di Padang Golf Baddoka, Jl Batara Bira, Kec. Biringkanaya, Makassar, Minggu (29/01/2023).
Dalam kesempatan tersebut JK didampingi Ketua DPP Apindo Sulsel bersama sejumlah Pengusaha Sulsel.
Kedatangan JK dalam rangka menghadiri Pertemuan pengusaha Sulsel, sekaligus moment 70 tahun Kalla Grup yang berkolaborasi dengan Kadin Sulsel, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel.
Sumber: Tribun Timur
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