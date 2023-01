PPK dan PPS Belum Tercover BPJS Ketenagakerjaan, KPU Maros Sebut Masih Tunggu Arahan Pusat

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Petugas pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) belum tercover BPJS Ketenagakerjaan 2024 mendatang.

Padahal, jika berkaca pada Pemilu 2019, tidak sedikit dari petugas PPS yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia.

Hal tersebut diduga karena penghitungan suara sampai dini hari bahkan siang hari dicurigai membuat banyak petugas kelelahan, kemudian sakit, dan banyak yang wafat.

Komisioner divisi SDM dan PARMAS, Syaharuddun Datuk mengatakan sejauh ini belum ada jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi anggota PPS dan PPK ini dikarenakan belum adanya arahan dan anggaran dari KPU RI.

“Belum ada dianggarkan terkait BPJS yang hanya juknis pemberian santunan,” katanya, Jumat, (27/1/2023).

Makanya dalam mengantisipasi adanya petugas pemilu yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia seperti pemilu sebelumnya, peserta PPS harus menyertakan hasil pemeriksaan kesehatan.

“Makanya pada perekrutan diharuskan ada hasil cek kolesterol, gula darah dan tekanan darah untuk memastikan yang bersangkutan sehat,” sebutnya.

Ia menyebut yang ada hanya petunjuk teknis mengenai santunan kepada KPPS yang terkena musibah.

Besaran santunan ini dibagi menjadi empat jenis yakni; santunan bagi yang meninggal dunia, untuk cacat permanen, luka berat hingga luka sedang.

“Santunan meninggal dunia sebesar Rp36 juta per orang, untuk cacat permanen Rp30,8 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta per orang,” rincinya.

Diketahui ada ada 312 KPPS di Maros. Satu desa diisi oleh tiga orang PPS.(*)