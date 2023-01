Resmi Kerjsama Toffin Indoneisa, DaVinci Gourmet Road Show ke Makassar

Product Learning and Developmnet Of Toffin Indonesia, Ahmad Fauzi membuat produk minuman pada acara roadshow DaVinci Gourmet yang berlangsung di Toffin Makassar, Jl Dr, Sam Ratulangi, Rabu (25/1/2023). Roadshow ini untuk secara resmi memperkenalkan bahwa Toffin Indonesia menjadi distributor DaVinci Gourmet. Kerja sama keduanya sebagai sebuah inovasi untuk mengeksplorasi minuman lebih. Diketahui DaVinci Gourmet merupakan merek minuman global yang banyak digunakan di industri hotel, restoran, hingga kafe. Produknya menghadirkan rasa dalam berbagai macam minuman, mulai dari kopi, teh, hingga mixology.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toffin Indonesia resmi ditunjuk sebagai distributor resmi DaVinci Gourmet di Indonesia oleh Kerry Group. Kini DaVinci Gourmet melakukan road show ke Toffin Makassar yang berlangsung di Jl Dr Sam Ratulangi, Makassar, Rabu (25/01/2023).

Diketahui, Toffin Indonesia dikenal sebagai pemimpin pasar mesin kopi, yang memiliki ribuan mitra bisnis di seluruh Indonesia, antara lain kedai kopi independen, kedai kopi rantai lokal & internasional, hingga speciality coffee shop.

Sementara DaVinci Gourmet merupakan merek minuman global yang banyak digunakan di industri hotel, restoran, hingga kafe. Produknya menghadirkan rasa dalam berbagai macam minuman, mulai dari kopi, teh, hingga mixology.

Setelah resmi kerjasama DaVinci Gourmet melakukan road show ke Toffin Makassar dengan menghadirkan bintang tamu yang memperkenalkan DaVinci lewat pembuatan prodak minuman.

Mereka adalah The Flavour Genius Davinci Gourment Indonesia, Riyan Setiadi. Product Learning and Developmnet Of Toffin Indonesia, Ahmad Fauzi. ICE Indonesia Latte Art Visual Judge 2022, Viki Raharja. dan Winner Diego World Class Competition 2004, Arey Barker.

Dalam sambutan Nancy Wangsa selaku Country Manager PT Kerry Ingredients Indonesia mengatakan bahwa Toffin Indonesia sebagai mitra yang ideal. Alasannya menurut dia, Toffin maupun Davinci Gourmet memiliki semangat yang sama untuk kopi dan minuman.

"Kami memiliki misi yang sama untuk menginspirasi barista serta mixologist untuk menciptakan kejeniusan di setiap gelas. Kolaborasi Toffin Indonesia dan DaVinci Gourmet ini merupakan sebuah upaya untuk membawa tren minuman kekinian ke Kota Makassar, sehingga tidak hanya terpusat di Jakarta saja," ujarnya.

Sementara, Brand Manager Toffin Indonesia Alvian Maulana menyampaikan, Toffin dan DaVinci Gourmet melakukan roadshow pada 15 cabang yang ada di Indonesia. Roadshow ini untuk secara resmi memperkenalkan bahwa Toffin Indonesia menjadi distributor DaVinci Gourmet.

“Toffin dan DaVinci Gourmet menghadirkan konsep bisnis partner. Setiap ada menu baru, Toffin Indonesia siap membantu pebisnis untuk meracik minuman untuk bisa berkembang bersama,” katanya.

Director Toffin Branch Office Makassar Irvan Wenaldy mengatakan, DaVinci diibaratkan sebagai peluru bagus yang diberikan kepada senjata bagus yaitu Toffin. Dengan kolanorasi ini, diharapkan akan bisa mencapai sasaran yang tepat untuk berkembang bersama.

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan akan bisa mencapai sasaran yang tepat untuk berkembang bersama dan Toffin Makassar bisa terarah dengan baik dan berkembang bersama. Bukan hanya di kota besar tapi sampai daerah kecil juga bisa memperkenalkan DaVinci Gourmet," ujarnya.

Pada road show tersebut, Toffin Makassar mengundang 80 tamu yang terdiri dari pemilik kafe, barista, mixologist, bartender di Sulsel seperti Palopo, Bone, Parepare dan Palu, serta Makassar sendiri.