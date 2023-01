Seminar Kesehatan hingga Peluncuran Inovasi Layanan Bakal Meriahkan HUT ke-50 Prodia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prodia di tahun 2023 ini memasuki usia ke-50 tahun. Tepatnya pada 7 Mei mendatang.

Di tahun ini, Prodia mengusung tema ‘Personal and Precise Partner for Your Health’.

Prodia di tahun ini juga mengajak masyarakat melangkah lebih jauh untuk mencapai hidup sehat optimal bersama, sebagai mitra kesehatan yang dapat diandalkan.

Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) Prodia, Dewi Muliaty via keterangan tertulis, Selasa (24/1/2023).

Dewi Muliaty menjelaskan, 50 tahun ini merupakan sebuah fondasi bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Selama 50 tahun, pihaknya membangun sistem, teknologi dan kapabilitas, melatih tenaga kesehatan, aktif mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Serta mmbangun kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis hingga melakukan digitalisasi layanan kesehatan demi mendukung dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

“Dalam momentum emas ini, kami pun sangat mengapresiasi seluruh pelanggan, karyawan, mitra bisnis hingga masyarakat luas atas dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada Prodia selama 50 tahun,” kata Dewi.

Untuk memperingati 50 tahun kiprahnya, Prodia akan menggelar berbagai rangkaian acara yang diharapkan dapat memberikan semangat hidup sehat bagi masyarakat Indonesia.

Mulai dari kegiatan CSR pemeriksaan genetik bagi para Odalangka (Orang Dengan Penyakit Langka), seminar kesehatan nasional bagi dokter dan masyarakat umum di 50 kota besar.

Ada juga Health & Wellness Festival, pembuatan Corporate Book 50 tahun, hingga peluncuran inovasi layanan kesehatan digital Prodia.

Seluruh rangkaian acara tersebut juga akan dimeriahkan dengan jingle terbaru Prodia serta kehadiran maskot Genno Gennie yang melambangkan gen manusia yang unik dan berbeda di setiap individu, termasuk jika berbicara mengenai kondisi kesehatan.



Rangkaian kegiatan HUT ke-50 Prodia telah diselaraskan dengan strategi dan resolusi Prodia di tahun 2023.



Direktur Bisnis dan Marketing Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati mengatakan, sebagai mitra Health & Wellness masyarakat, Prodia ingin memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan melalui produk dan layanan yang kami sediakan.



Sejalan dengan resolusi tersebut, pihaknya akan menggelar kegiatan yang bermanfaat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



“Kami berharap rangkaian acara HUT ke-50 Prodia ini dapat membangkitkan antusiasme masyarakat untuk ikut sehat bersama Prodia di tahun 2023 hingga di masa-masa yang akan datang,” harap Indriyanti.(*)