Sinergi BUMN Dukung Hilirisasi Mineral, PLN Siap Pasok Listrik Smelter PT ANTAM Tbk. Sebesar 150 MVA

TRIBUN-TIMUR.COM - PT PLN (Persero) siap menyiapkan pasokan listrik yang andal bagi pabrik Smelter Feronikel milik PT Aneka Tambang, Tbk. (Antam).

Kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan salah satu bentuk dukungan dalam hilirisasi mineral di tanah air.

Pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang dilakukan oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin dengan Direktur Utama PT Antam Tbk., Niko Kanter (16/1), daya listrik yang akan dipasok PLN ke pabrik smelter tersebut adalah sebesar 150 MVA.

Niko Kanter mengatakan bahwa Antam akan terus melakukan perbaikan terutama dalam hal teknologi, efisiensi operasional dan dekarbonisasi.

"Kerjasama ini merupakan implementasi AKHLAK, dimana akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan PLN dan mari kita bersama memberikan kontribusi terbaik bagi Republik Indonesia," ungkap Niko.

Sementara itu, Danny Praditya, Director of Operations and MIND ID Portfolio, menyampaikan komitmennya terhadap pengurangan karbon dan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan yang keberlanjutan.

"Perjanjian ini merupakan langkah positif bagi Antam dan PLN, dimana PLN mendapatkan tambahan revenue dan Antam dapat berfokus mengurus operasionalnya. Mari kita terus berkolaborasi dan bersinergi agar menjadi lebih baik guna mewujudkan transisi

Karena itu, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Abdul Farid menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan Antam di Halmahera Timur.

PLN juga siap memenuhi kebutuhan industri khususnya industri khususnya industri smelter dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan seperti sertifikat EBT atau Renewable Energy Certificate (REC).

Apalagi pembangkit EBT di sistem Sulawesi Selatan saat ini termasuk yang tertinggi di Indonesia atau di atas rata-rata nasional sebesar 45,8 persen.

"Dengan kondisi tersebut kami siap melayani kebutuhan listrik bagi para investor yang ingin berinvestasi," tegas dia.

Dirinya menambahkan smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Karena itu, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

“Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif,” ujar Abdul Farid.

Menurutnya, PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik berkomitmen untuk siap berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri, mendorong laju pertumbuhan perekonomian hingga menciptakan multiplier effect melalui kesiapan pasokan listrik untuk industri dan bisnis.

Dalam acara penandatanganan PJBTL yang dilangsungkan secara daring, Moch. Andy Adchaminoerdin turut berbangga PLN dapat berkolaborasi dengan Antam.

"Dengan penandatanganan PJBTL ini, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyelesaikan kebutuhan listrik sesuai jadwal yang disepakati bersama," imbuh Andy.

Andy mencatat, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada 5 pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 402 MVA.(adv\reskyamaliah).