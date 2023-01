Promo Imlek, Makan Sepuasnya di Hotel Harper Perintis Hanya Rp 88 Ribu

Hotel Harper Perintis Makassar by Aston menghadirkan berbagai varian menu spesial Imlek 2023. Menu tersebut bisa dinikmati hanya Rp 88 ribu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Harper Perintis Makassar by Aston menghadirkan berbagai varian menu spesial Imlek 2023.

Menu tersebut bisa dinikmati bersama keluarga di momen spesial perayaan tahun baru China ini.

Executive Assistant Manager Harper Perintis Makassar Tyta Ripal mengatakan konsep yang diangkat, yakni Angkringan Dimsum All You Can Eat atau makan sepuasnya.

“Anda sudah bisa menikmati berbagai menu pilihan yang dihidangkan oleh chef terbaik kami yang diharapkan dapat menyempurnakan perayaan momen spesial Imlek,” kata Tyta via rilisnya, Rabu (18/1/2023).

Adapun harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yakni Rp 88 ribu nett per pax.

Hidangan yang disajikan meliputi chicken golden salad, corn asparagus, nasi goreng yeung chow.

Adajuga ayam tulang remuk gandum, kwetiau siram oriental, cumi goreng cabe garam, es longan, oolong tea, jus dan berbagai hidangan dimsum lainnya.



Selain itu, Harper Perintis Makassar juga akan menghadirkan pertunjukan barongsai pada 22 Januari.

Senior Sales Manager Harper Perintis Makassar Maria Magdalena mengatakan pertunjukan barongsai ini untuk menyemarakkan perayaan Tahun Baru Imlek.

“Kami menghadirkan pertunjukan barongsai untuk menambah kemeriahaan perayaan tahun baru Imlek ini yang dimana bertema kelinci air,” katanya.

“Diharapkan para tamu kami bisa menikmati pertunjukan tersebut sambil menikmati berbagai pilihan hidangan Angkringan Dimsum All You Can Eat kami,” tambahnya.(*)