Parepare dan Layanan Kewilayahan

AM Sallatu - Pendidik dan Peneliti, Tinggal di Parepare

Oleh: AM Sallatu

Pendidik dan Peneliti

Diakui atau tidak diakui, wilayah administratif Kota Parepare sejatinya menghadapi keterbatasan untuk mampu lebih jauh mengembangkan skala pembangunannya.

Daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pun juga terbatas.

Apalagi kondisi topografinya ikut membatasi gerak langkah pengembangan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, nampaknya tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan perspektif kewilayahan untuk keberlanjutan pembangunan Parepare ke depan.

Dalam wawasan perencanaan pembangunan, Parepare akan tetap merupakan wilayah administratif perencanaan, namun untuk pengembangan skala pembangunannya sangat penting untuk memanfaatkan wilayah pengamatan sebagai sumber emerging resources.

Dari segi kesejarahan, keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Parepare pada dasarnya adalah berbasis pada geo strategicnya.

Terutama dengan keberadaan wilayah teluk yang sangat menunjang efektivitas layanan lalu lintas perairan pantai, sehingga mobilitas barang dan manusia sudah berkembang bahkan jauh sebelum kemerdekaan.

Itu berarti, telah menjadi warisan sejarah, bahwa Parepare sejak lama sudah mendapatkan dukungan emerging resources wilayah Ajatappareng. Mungkin dapat dikatakan bahwa Parepare is nothing but Ajatappareng.

Perintah UU tentang Pemerintahan Daerah untuk menata dan memperkuat kerjasama daerah di wilayah Ajatappareng sudah merupakan hal yang niscaya.

Peran yang bisa dimainkan oleh Parepare adalah memperkuat sistem layanan kewilayahan.

Oleh karena hanya dengan demikian, Parepare akan dapat memetik kemanfaatan surplus wilayah dari daerah sekitarnya.

Hal ini lebih lanjut pentingnya menghadirkan budaya birokrasi dari yang sebelumnya hanya mencermati wilayah administratifnya sendiri dikembangkan dalam kerangka budaya pelayanan yang mencakup Ajatappareng, baik masyarakat maupun pelaku pembangunannya.

Itu berarti bahwa Parepare akan dapat mengambil peran sebagai simpul konektifitas pelayanan antara pemerintahan provinsi dan daerah-daerah yang tercakup dalam Ajatappareng.