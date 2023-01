Hadirkan Perayaan Apresiasi, Ribuan Karyawan Meriahkan KALLA People Fest 2023

TRIBUN-TIMUR.COM - Memasuki tahun 2023, KALLA hadirkan perayaan apresiasi bagi karyawan atas dedikasi yang luar biasa selama 12 bulan terakhir dalam acara KALLA People Fest yang diadakan di Saoraja Ballroom Wisma Kalla pada (16-17 Januari 2023.

President Director KALLA, Solihin Jusuf Kalla menjelaskan diadakannya KALLA People Fest merupakan salah satu upaya untuk memastikan aktivasi terhadap Jalan Kalla yang terdiri dari Kerja Ibadah, Apresiasi Pelanggan, Lebih Cepat Lebih Baik dan Aktif Bersama.

"Kita berharap dengan adanya implementasi jalan kalla kedalam keseharian kita, setiap insan kalla bisa menjadi global leaders yang tidak hanya memimpin bisnis secara lokal tetapi juga dalam skala yang lebih besar," tambahnya.

KALLA People Fest dengan tema "Expanding Possibilities" ini diadakan selama dua hari yang terdiri dari berbagai agenda yang menarik.

Diantaranya People Talkshow, Launching Microsoft Office 365, Grand Final Kalla Culture, Entertainment Show, PEP Talk Session, Ask People Process Director, Kick Off Culture Programs 2023, dan Kalla Awards.

People Talkshow dengan tema "Being An Empowered Employee : Agility, Resilience and Self Efficacy" juga turut memeriahkan acara ini dengan kehadiran Dudi Arisandi selaku Chief People Officers Tiket.com, Steven Yudhiyanto selaku SVP Human Capital Strategy Bank Mandiri dan Disa Rizky Novianty selaku People & Process Director KALLA.

Melalui KALLA People Fest, Insan KALLA juga diundang untuk menikmati People Talkshow dengan sesi berbagi pengetahuan yang menginspirasi, pameran budaya perusahaan, pertunjukan hiburan.

Selain itu juga mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif, proyek dan program yang terkait dengan pengembangan karir, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga dapat berkembang lebih jauh untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, proses bisnis yang efektif dan efisien.

Disa Rizky Novianty, selaku People & Process Director KALLA, menjelaskan Kegiatan KALLA People Fest merupakan gabungan dari dua program besar yakni improvement dan culture, diantaranya Kaizen System, Breakthrough Project, Innovation Project, dan KALLA Culture Day.

"KALLA People Fest berfokus untuk mendukung dan memberdayakan satu sama lain untuk belajar, tumbuh dan terhubung dengan orang lain, sehingga menciptakan ide, pengalaman, dan budaya yang akan memperluas kesempatan bagi karyawan sehingga setiap Insan Kalla bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi," ujarnya.

Selain itu, dalam acara KALLA People Fest juga menghadirkan Booth Exhibition, dimana setiap Sub-Business Unit akan diberikan ruang untuk memamerkan program aktivasi budaya perusahaan sehingga dapat saling menginspirasi.

Insan Kalla juga mendapat kesempatan untuk menyuarakan secara langsung harapan dan pertanyaan yang bersifat interaktif.



Kalla People Fest ditutup dengan Kalla People Award dengan total penghargaan sebanyak 40 untuk Kalla Excellence Award, sebanyak 27 penghargaan untuk Kalla Culture Awards, 1 penghargaan untuk The Most Inspiring Insan Kalla dan 1 penghargaan untuk Best Role Model 2022.(adv\reskyamaliah).