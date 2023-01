Toyota Trust Catat 2.170 Unit Tukar Tambah di 2022, Target 3.000 Unit di 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tren penjualan mobil bekas kini menunjukkan performa yang positif.

Toyota Trust, lini bisnis Kalla Toyota yang bergerak dalam bisnis jual beli mobil bekas memperlihatkan transaksi penjualan yang terus meningkat.

Demikian disampaikan Used Car Manager Kalla Toyota, Idham Multazam, via keterangan tertulis, Kamis (12/1/2023).

Idham memaparkan, sejak tahun 2021 hingga 2022, Toyota Trust mencatat pertumbuhan trade in (tukar tambah) sebanyak 179 persen.

Pada tahun 2022 lalu, Toyota Trust berhasil mencatat 2.170 unit mobil Toyota yang telah ditukarkan dengan mobil lama all brand dari pelanggan.

Unit yang paling diminati yakni New Rush, New Veloz, dan New Avanza.

“Dengan pencapaian yang sangat memuaskan tersebut, kami yakin bahwa tren penjualan mobil bekas makin diminati di kalangan masyarakat, karenanya di tahun 2023 ini Toyota Trust telah menetapkan target trade-in sebanyak 3.000 unit yg akan dicapai,” papar Idham.

Idham mengatakan, keuntungan yang bisa didapatkan jika melakukan tukar tambah diantaranya, bisa menghemat biaya perawatan serta rekondisi mobil lama bisa diskip.

Juga bisa mendapatkan best price dari mobil lama yang semakin lama semakin turun, serta bisa update teknologi di mobil baru.



“Selain itu, bagi yang kendaraan lamanya masih dalam masa kredit, tidak perlu khawatir karena sisa kreditnya akan dilunasi oleh Kalla Toyota kepada leasing terkait. Sehingga pelanggan akan makin dimudahkan untuk melakukan proses trade-in,” kata Idham.



Bagi pelanggan yang ingin membeli atau melihat unit dari Toyota Trust bisa mengunjungi public display di event Kalla Toyota Candy World.

Event tersebut berlangsung 12 hingga 22 Januari 2023 di Mal Ratu Indah (MaRi) Makassar.

Subsidi Rp5 Juta

Toyota Trust menghadirkan promo menarik di awal tahun 2023. Program “Ganti Tahun, Ganti Mobil” ini memberikan kemudahan pelanggan kendaraan lama all brand dapat mudah menukarkannya dengan mobil Toyota terbaru.

Toyota Trust memberikan subsidi tukar tambah (trade in) hingga Rp5 juta yang bisa dilakukan di seluruh cabang Kalla Toyota.

Idham menyebut, Toyota Trust memiliki jaringan yang luas mencakup Sulsel, Sulbar, Sulteng dan Sultra.

“Dengan layanan yang tersebar luas ini, pelanggan yang berasal dari kota dan kabupaten masih dapat menukarkan mobil lamanya melalui Toyota Trust,” sebut Idham.(*)