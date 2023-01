Renshi Yamaguchi dan Kenzo Nambu Bahas Coto Makassar di Twitter: Ini Enak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu kuliner Makassar yang banyak digemari ialah Coto Makassar.

Berbagai kalangan doyan dengan kuliner satu ini.

Termasuk dua pemain bola asal Jepang yang bermain di Liga 1, Renshi Yamaguchi dan Kenzo Nambu membahas kuliner Indonesia, Coto Makassar.

Keduanya membahas Coto Makassar di media sosial twitter.

Diketahui, Renshi Yamaguchi jalan dua tahun tinggal di Indonesia.

Pemain berposisi gelandang ini bergabung bersama Arema FC sejak musim 2021.

Sedangkan Kenzo Nambu baru merasakan atmosfer sepak bola Indonesia musim ini.

Kenzo bergabung bersama klub asal Makassar, PSM Makassar.

Renshi Yamaguchi mengunggah foto satu mangkok coto dan ketupat yang sudah dibelah.

Dalam keterangan foto tersebut, ia menulis sampai jadi mahasiswa tidak terlalu suka sup miso atau sup jenis lainnya.

Namun, setelah ke luar negeri, khususnya bermain di Indonesia, pemain 30 tahun ini mulai ketagihan makan sup, salah satunya coto.

"Sampai saya menjadi mahasiswa, saya tidak terlalu suka sup miso atau sup lainnya, tetapi setelah pergi ke luar negeri, saya ketagihan sup. Di Indonesia ada beberapa sup yang saya suka, dan salah satunya adalah coto ini," tulisnya di twitter pribadinya @RenshiYamaguchi, Rabu (11/1/2023).

Sambungnya, coto adalah makanan khas Makassar. Berisi daging sapi, biasa disantap menggunakan ketupat.

"Coto Makassar adalah sup daerah, dan gaya lokal adalah makan nasi ketan (ketupat) dalam sup daging sapi. Ini enak," tegasnya.

Kenzo Nambu membalas cuitan Renshi Yamaguchi. Pemain 30 tahun ini menulis, coto hanya ada di Makassar.

"Saya pikir itu hanya makanan Makassar," ucapnya dalam komentarnya di akun pribadinya @ikenzo39. (*)