PTPN XIV Komitmen Jadi Perusahaan Sawit Terbesar di Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV berkomitmen untuk menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia.

Kepala Bagian Operasional PTPN XIV Budiman Nainggolan mengatakan, PTPN punya areal luas yang akan dimanfaatkan.

Dari 104 ribu hektare areal yang dimiliki, baru 37 ribu atau 37 persen yang dimanfaatkan.

Sehingga kedepan PTPN ingin kembangkan sawit dan tebu lagi.

Rencananya sawit dalam waktu tiga empat tahun bisa ditanam di 32 ribu ha lahan.

Itu termasuk didalamnya program peremajaan atau mengganti yang tua dengan tanaman baru.

PTPN XIV kata Budiman sudah lama membina para petani dengan membangunkan kebun.

Sekarang ini ada program yang dijalankan benama peremajaan sawit rakyat.

"PTPN XIV terlibat dan mendukung program itu, dimana pemerintah memberikan bantuan hibah 30 juta per satu KTP, jadi boleh per 4 hektar lahan satu keluarga, tapi sebelumnya PTPN XIV sudah membangunkan sekitar 9.800 hektare di area kerjanya," sebutnya.

Untuk memanfaatkan areal tersebut, PTPN XIV perlu menyelesaikan legalitas lahan lebih dulu.

Disamping itu, PTPN XIV juga membutuhkan penguatan finansial untuk mengembangkan 32 ha lahan tersebut.

Karena tentu pengembangan ini sekaligus juga akan menambah pabrik, dan untuk membuat pabrik butuh dana sekitar Rp3,4 triliun.

"Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya tantangan, kami harus kerjasama dengan pihak luar, tapi saat ini PTPN XIV sedang merencanakan restrukturisasi atau transformasi perusahaan," jelasnya.

Nantinya, PTPN XIV akan memiliki tiga sub holding sekarang sudah jalan dua sub holding, selain sugar co dan palm co, juga ada aset manajemen.

"Untuk palm co kalau pengembangan perkebunan ini selesai di Februari atau Maret maka PTPN XIV akan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia," ulasnya.

Di Desember lalu, PTPN XIV satu-satunya perusahaan di Sulsel yang mendapat sertifikasi pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan. (*)