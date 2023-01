Prediksi Skor Manchester United vs Charlton di Piala Liga Inggris : Setan Merah di Atas Angin

Prediksi skor Manchester United vs Charlton di Piala Liga Inggris yang akan berlangsung, Rabu (11/1/2023), Pukul 04.00 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut preview lengkap hingga prediksi skor Manchester United vs Charlton pada laga perempat final Piala Liga Inggris atau Piala Carabao.

Pertandingan antara Manchester United vs Charlton di Piala Liga Inggris akan berlangsung, Rabu (11/1/2023), Pukul 04.00 Wita.

Dilansir dari The Hard Tackle, Selasa (10/1/2023), Manchester United akan menjamu tim League One Charlton Athletic di Old Trafford.

Tempat di semifinal Piala Liga Inggris akan ditawarkan saat Manchester United menghadapi Charlton Athletic di pertandingan perempat final di Old Trafford.

Tanggung jawab akan ada pada tim tamu untuk mendapatkan hasil positif yang menguntungkan mereka.

Saat ini Manchester United membalikkan keadaan setelah dua kekalahan di awal musim.

Erik ten Hag telah memantapkan skuad Manchester United dengan skema menyerang.

Dan sang manajer bisa semakin dekat dengan trofi pertamanya sebagai manajer Manchester United.

Sementara Manajer Charlton Athletic Dean Holden telah berbicara tentang kekagumannya terhadap Manchester United.

Tapi Dean Holden yang juga fans Manchester United ini penuh percaya diri saat timnya masuk melalui terowongan menuju lapangan Old Trafford.

Turnamen Piala Liga Inggris telah menyaksikan beberapa hasil yang mengejutkan selama bertahun-tahun.

Dan tim League One pasti dapat menikmati satu kemenangan yang glamor.

Mereka mengalahkan klub Liga Inggris lainnya Brighton & Hove Albion di babak keempat dan ingin mengulangi hasil itu.