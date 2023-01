Beauty Demo OMG di Puskesmas Dahlia, Nakes Diajarkan Tampil Cantik Dengan Make Up Simpel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - OMG menggelar beauty demo menggunakan produk OMG di Puskesmas Dahlia Jl.Seroja No.3 Mariso, Makassar Jumat (6/1).

Adapun tema yang diangkat yaitu "Tampil Cantik dengan Simple make up". Tema ini dipilih karena sesuai dengan target audience yang rata-rata merupakan tenaga kesehatan yang aktivitas hariannya sangat padat.

OMG menggelar beauty demo menggunakan produk OMG di Puskesmas Dahlia Jl.Seroja No.3 Mariso, Makassar Jumat (6/1). Adapun tema yang diangkat yaitu "Tampil Cantik dengan Simple make up" (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Jadi, dalam demo make up ini, mencontohkan make up tipis dan simple. Simple make up ini juga bertujuan untuk menghemat waktu serta menghasilkan make up yang natural. Dalam demo make up ini juga, pihak OMG memberikan tips untuk memilih make up berdasarkan warna tone yang dimiliki setiap orang.

Tidak hanya itu, di akhir acara pihak OMG memberikan potongan harga untuk seluruh produk OMG yang berbelanja di tenant yang telah disediakan saat itu.