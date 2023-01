Restoran Jepang DE’Sushi Akhirnya Dapat Sertifikat Halal MUI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Restoran Jepang DE’Sushi resmi mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Penyerahan sertifikat halal dilaksanakan di DE’Sushi Jl Muchtar Lutfi, Kota Makassar, Kamis (5/1/2023).

Sertifikat itu diserahkan langsung oleh Plt Direktur LPH LPPOM MUI Sulsel, Budi Kurniawan kepada Manager Operasional DE’Sushi, Devin.

Manager Operasional DE’Sushi, Devin menjelaskan, kehadiran sertifikat halal ini berangkat dari keinginan masyarakat.

“Banyak yang mau mencoba, tapi mereka pertanyakan sertifikat halal, dan dari tahun 2018 kita sudah mulai konsen untuk pengurusannya, tapi sempat terkendala waktu awal pandemi,” jelasnya.

Menurut Devin, kehadiran setifikat halal ini sangat penting. Pihaknya pun yakin, pelanggan DE’Sushi akan bertambah.

“Pengunjung kita banyak, artinya memang warga Makassar sangat suka restoran Jepang,” kata Devin.

Saat ini, DE’Sushi memberikan promo cashback 100 persen yang berlaku untuk dine in atau take away.

Itu dengan minimal transaksi Rp50 ribu, maka customer berhak mendapatkan voucher cashback Rp50 ribu.

“Misal dia makan Rp100 ribu, dia dapat Rp100 ribu, tapi itu bisa digunakan pemakaian berikutnya 50 persen,” sebut Devin.

Diketahui, restoran DE’Sushi memiliki tiga cabang di dua kota, Makassar dan Semarang. Di Makassar berada di Jl Muchtar Lutfi No 11 dan Jl Hertasning No 88D, sementara Semarang No 31 di Jl Kawi Raya.

Pengurusan Cepat dan Mudah

Sementara itu, Plt Direktur LPH LPPOM MUI Sulsel, Budi Kurniawan menyebut, De’Sushi merupakan restoran Jepang pertama di Makassar yang menerima sertifikat halal.

Menurutnya, dengan sertifikat halal ini akan memberikan dampak positif bagi De’Sushi.

Olehnya, ia meminta restoran yang belum memiliki sertifikat halal, untuk segara mengurus. Pasalnya untuk mendapatkan terbilang mudah.

“Ini berdampak ekonomi, ketetapan halal ini perlu kita giatkan, kita sampaikan ke pengusaha-pengusaha lain. Ini lebih cepat, lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal,” sebut Budi.

Budi mengatakan, untuk pelayanan sertifikasi halal dapat dilakukan di LPPOM MUI Jl Sultan Alauddin No 63, Kota Makassar.