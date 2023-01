Jadwal Lengkap PSM di Putaran Kedua Liga 1, Pertandingan Awal dan Akhir Lawan Klub Pulau Kalimantan

PS Barito Putera vs PSM Makassar. Pertemuan kedua tim ini merupakan laga tunda. Akan berlangsung di Stadion Dehman Lehman, Banjarmasin, Selasa (10/12/2023) pukul 17.30 Wita. Diketahui Draf jadwal putaran kedua Liga 1 2022-2023 beredar luas.Sebanyak 309 pertandingan akan dilaksanakan, termasuk tiga partai tunda.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Draf jadwal putaran kedua Liga 1 2022-2023 beredar luas.

Sebanyak 309 pertandingan akan dilaksanakan, termasuk tiga partai tunda.

Yakni PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, PSM Makassar vs PS Barito Putera dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Tiga pertandingan tunda tersebut akan mengawali putaran kedua, berlangsung 9-11 Januari 2023.

Liga 1 ini ditargetkan rampung pertengahan April 2023. Jeda antar pertandingan empat sampai lima hari.

Kepala Hubungan Media PT LIB, Hanif Marjuni mengatakan, draf jadwal akan disampaikan kepada klub Liga 1 pekan ini.

“Minggu ini di kirim ke klub,” katanya saat dihubungi melalui WhatsApp, Minggu (1/1/2023).

Dia memastikan sistem kompetisi kembali ke home and away. Sebelumnya enam pertandingan sisa di putaran pertama dilaksanakan dengan sistem bubble.

Difokuskan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, imbas dari Tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

“Kembali normal (home and away),” ungkapnya.

Baca juga: Laga Tunda PSM Makassar vs Barito Putera 10 Januari 2023, Saatnya Laskar Pinisi Perlebar Jarak Poin

Jadwal telah disusun oleh pihaknya telah menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. Termasuk menyesuaikan jadwal pertandingan di bulan suci Ramadan.

“Banyak pertimbangan, termasuk FIFA Matchday. Untuk pertandingan di bulan Ramadan dilaksanakan malam hari, kita menyesuaikan,” ucap mantan Media Officer Persija Jakarta ini.

Jadwal PSM Makassar

Dalam draf tersebut, PSM Makassar mengawali putaran kedua dengan pertandingan tunda.