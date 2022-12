PT Vale Terapkan Teknologi Lamella Gravity Settler Untuk Olah Air Libah

TRIBUN-TIMUR.COM, SOROAKO - PT Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan pertambangan nikel yang pertama kali beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), berupaya menerapkan sistem pertambangan modern, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, baik lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

PT Vale Indonesia tidak henti-hentinya melakukan perbaikan dan pembenahan sebagai Perusahan Pertambangan.

Pengolahan air limbah milik PT Vale di Soroako Lutim diabadikan beberapa hari lalu. Selain penerapan reklamasi lahan pasca tambang dan penggunaan boiler electric atau mesin uap yang memiliki teknologi terkini, PT Vale Indonesia juga telah menerapkan Teknologi Lamella Gravity Settler (LGS) agar menjamin mutu air limbah. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Selain penerapan reklamasi lahan pasca tambang dan penggunaan boiler electric atau mesin uap yang memiliki teknologi terkini, PT Vale Indonesia juga telah menerapkan Teknologi Lamella Gravity Settler (LGS) agar menjamin mutu air limbah.

Pengolahan air limbah milik PT Vale di Soroako Lutim diabadikan beberapa hari lalu. Selain penerapan reklamasi lahan pasca tambang dan penggunaan boiler electric atau mesin uap yang memiliki teknologi terkini, PT Vale Indonesia juga telah menerapkan Teknologi Lamella Gravity Settler (LGS) agar menjamin mutu air limbah. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

PT Vale membangun Lamella Gravity Settler (LGS) di Blok Sorowako dengan kapasitas 4.000 m3/jam dan biaya sebesar 3,2 juta dollar AS pada tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja, terlihat bahwa teknologi ini mampu menurunkan konsentrasi limbah cair secara signifikan.

Pengolahan air limbah milik PT Vale di Soroako Lutim diabadikan beberapa hari lalu. Selain penerapan reklamasi lahan pasca tambang dan penggunaan boiler electric atau mesin uap yang memiliki teknologi terkini, PT Vale Indonesia juga telah menerapkan Teknologi Lamella Gravity Settler (LGS) agar menjamin mutu air limbah. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Selain LGS, PT Vale juga memiliki Pakalangkai Waste Water Treatment yang beroperasi sejak 2013 dengan investasi sebesar 1,9 juta dollar AS. Fasilitas ini terintegrasi dengan 85 kolam pengendapan limbah cair (pond).

Perusahaan juga melakukan pemantauan berkala di laboratorium independen terakreditasi untuk mengetahui kualitas air hasil pengolahan effluent. Pengukuran dilaksanakan menggunakan metode SNI 6989.59:2008 Air dan Air Limbah, serta Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition (2005), 1060, Collection and Preservation.

Pengolahan air limbah milik PT Vale di Soroako Lutim diabadikan beberapa hari lalu. Selain penerapan reklamasi lahan pasca tambang dan penggunaan boiler electric atau mesin uap yang memiliki teknologi terkini, PT Vale Indonesia juga telah menerapkan Teknologi Lamella Gravity Settler (LGS) agar menjamin mutu air limbah. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Sepanjang tahun 2014-2018, PT Vale telah melakukan efisiensi air rata-rata 190m3/ton. Air yang didaur ulang berasal dari pencucian kendaraan ringan dan dari pembersihan area kerja proses pengolahan.