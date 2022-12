Tekad Yakob Sayuri Saat Indonesia Bertemu Thailand

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemain Yakob Sayuri bertekad beri penampilan terbaik ketika Timnas Indonesia bertemu Timnas Thailand.

Indonesia dan Thailand bersua di penyisihan Grup A Piala AFF 2022.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Yakob Sayuri percaya kerja keras tentu hasil terbaik akan diraih.

"Untuk target (lawan Thailand), kami akan berikan penampilan yang maksimal dan kerja keras di lapangan. Saya percaya, kerja keras dan rasa tidak ingin kalah pasti berbuah hasil terbaik," katanya saat dihubungi Selasa (27/12/2022).

Pemain akrab Yassa ini memiliki peran berbeda di Timnas Indonesia dan di klubnya, PSM Makassar.

Di Timnas, pelatih Shin Tae-yong memainkan pemain 25 tahun ini sebagai full back.

Didorong bermain lebih bertahan, tetapi diberi ruang pula untuk membantu penyerangan.

Hal berbeda dengan peran diberikan Bernardo Tavares di PSM Makassar, pemain kelahiran Kepulauan Yapen, Papua ini cenderung menyerang.

Yassa mengakui sempat kesulitan dengan peran diberikan di Timnas. Namun, seiring berjalannya waktu bisa menyesuaikan.

"Untuk kesulitan yang pastinya awal-awal itu ada. Cuma dengan sering latihan, akhirnya bisa menyesuaikan juga . Soalnya kita bermain tidak dituntut harus satu posisi saja," jelasnya.

Sebelumya, di laga lawan Brunei Darussalam di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Yassa tampil cemerlang.

Masuk di menit 63 menggantikan Asnawi Mangkualam, ia langsung memboyong satu gol dan dua assist.

Berkat penampilannya tersebut, pemain 25 tahun ini menjadi man of the match dalam pertandingan Indonesia vs Brunei.

Laga itu berakhir dengan kemenangan tim Garuda dengan skor telak 7-0 atas Brunei Darussalam. (*)