Mall Nipah Makassar Ramai Pengunjung di Libur Natal, Tenant Fashion Beri Promo Spesial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nipah Park Makassar ramai dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru 2023.

Pantauan Tribun-Timur.com, Minggu (25/12/2022) siang, parkiran sudah mulai dipadati kendaraan roda dua dan empat.

Naik di Lower Ground Floor, pengunjung juga tampak ramai. Utamanya di store H&M yang baru dibuka 16 Desember lalu.

Ramainya pengunjung store H&M juga dipengaruhi promo spesial opening yang masih berlangsung.

Saat ini, tersedia diskon eksklusif hingga 60 persen, berlaku hingga 31 Desember 2022.

Salah satu pengunjung di Nipah Park, Rahul mengaku sengaja menghabiskan waktu liburnya di Nipah Park.

“Kebetulan Wekeend, jadi memang pilih Nipah. Sengaja juga karena masih ada promo di H&M,” kata Rahul.

Bergeser ke tenant fashion Uniqlo, juga mulai ramai pengunjung. Saat ini, Uniqlo memberikan cashback hingga Rp100 ribu bagi pengguna BCA.

Selanjutnya ada tenant Bellagio memberikan diskon sampai dengan 70 persen, dan tenant White Mode up to 50 persen.

Kemudian ada Urban & Co memberikan diskon hingga 40 persen, dan tenant Bonia hadirkan diskon hingga 30 persen.

Tenant Bata menghadirkan penawaran beli 1 gratis 1, khusus item tertentu.

Ada juga tenant Hardware yang menghadirkan diskon sampai dengan 70 persen.

Deretan koleksi jam tangan di tenant Internasional Arloji juga bisa dimiliki dengan diskon hingga 50 persen.

Optik Tunggal juga hadirkan diskon up to 20 persen frame plus lensa.

Tak ketinggalan tenant Optik Melawai memberikan penawaran beli 1 gratis 1.