Harga Komoditas Pangan dan Telur di Pasar Terong Naik Memasuki Natal dan Tahun Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga komoditi pangan di Pasar Terong, Kota Makassar alami kenaikan memasuki Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Pantau tribun-timur.com Minggu (25/12/2022), kenaikan terjadi di jenis bawang, cabai hingga telur.

Seorang pedagang, Herlisa mengatakan, harga bawang putih sekarang Rp 30 ribu per kilogram.

Padahal tiga hari sebelumnya masih Rp 25 ribu per kilogram.

Bawang merah dijual Rp 38-40 ribu per kilogram. Harga bawang sudah alami kenaikan sejak sebulan. Sebelumnya cuma Rp 30-35 ribu per kilogram.

"Bawang putih naik tiga hari lalu, harga Rp 30 ribu per kilogram. Bawang merah sudah mencapai Rp 38-40 ribu per kilogram," katanya saat ditemui di lapaknya.

Cabai besar juga alami kenaikan. Dari Rp 15 ribu per,kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Harganya baru naik sehari lalu.

Kemudian, cabai kecil juga alami kenaikan harga sejak dua hari lalu. Dari Rp 30 ribu per kilogram hingga Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per kilogram.

Begitu pun dengan cabai kering harganya naik secara perlahan. Dari Rp 7 ribu per kilogram, terus Rp 16 ribu per kilogram, sekarang menyentuh harga Rp 20 ribu per

"Harga cabai besar sekarang Rp 20 ribu per kilogram, cabai kecil Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per kilogram dan cabai keriting Rp 20 ribu per kilogram," tuturnya.

Untuk tomat Rp 18 ribu per kilogram serta jahe Rp 15 ribu per kilogram.

Tak hanya komoditas pangan, harga telur juga naik sejak empat-tujuh hari lalu

Pedagang telur, Aris menyampaikan, telur ayam ras naik Rp 4 ribu rupiah sejak sepekan lalu.

"Telur ayar ras dijual Rp 52 ribu per rak. Sepekan lalu masih Rp 48 ribu per rak," sebutnya.

Lalu telur bebek harganya melonjak dari Rp 65 ribu per rak kini Rp 75 ribu per rak.

Telur ayam kampung dijual Rp 60 ribu per rak, sebelumnya hanya Rp 50 ribu per rak.

Aris menduga kenaikan harga telur dipengaruhi faktor cuaca. Lantaran telur-telur diambil dari Sidrap.

"Pengaruh hujan, agak terganggu distribusi karena telur diambil dari Sidrap dan dibawa ke Makassar," ungkapnya.

Untuk harga ayam ras dijual Rp 60 ribu per potong dari Rp 50 ribu per potong. (*)