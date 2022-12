Kesibukan Trisha Anak Ferdy Sambo dan Putri Diunggah di TikTok, Warganet Tak Menyangka

TRIBUN-TIMUR.COM - Trisha Eungelica Ardyadana (21) kini sibuk urus adik-adiknya dan kembali akif di media sosial.

Kegiatan anak sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi tersebut diunggah di akun TikTok-nya.

Kini Trisha mulai muncul saat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sibuk dengan kasus penembakan Brigadir J.

Sosok Trisha kadang terlihat di persidangan untuk menemani Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Kini, Trisha harus menggantikan peran Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sebagai orang tua di rumah.

Trisha diketahui kuliah jurusan kedokteran di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta.

Trisha yang sudah duduk di semester terakhir kini tengah menyusun sebuah skripsi.

Hal tersebut terlihat dari beberapa unggahan Trisha di media sosial TikToknya.

Meski Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sedang terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Trisha tetap terlihat aktif di TikTok.

Sosok Trisha Eungelica Ardyadana Sambo, putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sibuk urus adik-adiknya. (TikTok)



"When ngerjain skripsi started to feel like 'apa ambil semester depan aja ya?'," tulisnya.

Selain sedang menyusun skripsi, Trisha juga terlihat sibuk menjaga adik-adiknya.

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi diketahui memiliki empat orang anak.

Di salah satu unggahanya, Trisha tampak menemani makan adiknya yang paling kecil, A (1,5).

"Harus duduk di sebelahnya kalau lagi makan," tulis Trisha.