Putaran Kedua Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton, Ocha Alim: Sepak Bola Tanpa Suporter Terasa Hambar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden The Macz Man, Ocha Alim menyambut baik rencana Liga 1 2022-2023 putaran kedua dilaksanakan sistem home and away dan dihadiri penonton.

Menurutnya, kehadiran penonton di stadion memberi banyak dampak positif.

Dukungan suporter akan membuat para pemain memiliki motivasi tinggi dalam pertandingan.

Selain itu, masyarakat di sekitar stadion akan terbantu, perekonomiannya bisa meningkat.

Dari sisi klub akan membantu keuangan klub. Pasalnya, penjualan tiket salah satu sumber pendapatan dari klub.

"Alhamdulillah, semua pasti akan senang, bukan cuma pemain, manajemen dan suporter, tetapi masyarakat juga ikut senang. Ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat," tuturnya Rabu (20/12/2022).

Ocha Alim menyebut, sepak bola dan suporter itu tidak bisa terpisahkan. Sudah menjadi satu kesatuan.

"Sepak bola tanpa suporter terasa hambar. Kehadiran suporter memberikan warna tersendiri dalam sebuah pertandingan," sebut mantan Ketua Pewarta Foto Indonesia atau PFI Makassar ini.

Dia meminta kepada pecinta PSM, khususnya anggota The Macz Man untuk menjaga nama baik PSM jika liga kembali dihadiri penonton.

Caranya, dari suporter dulu harus menjaga dirinya sendiri.

"Untuk menjaga tim kita agar tetap eksis, tentu suporter dulu yang harus menjaga dirinya sendiri," imbaunya.

The Macz Man pun sebutnya, mengutuk keras jika ada pihak ingin membuat keributan.

Sanksi tegas perlu diberikan. Berupa larangan hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan.

"The Macz Man sangat mengutuk keras jika ada pihak yang masih ingin buat keributan. Sanksi keras sampai tidak dibolehkan lagi datang ke stadion buat pelaku pengerusakan dan provokator keributan," tegas Ocha Alim.