Gelar Rapat Koordinasi, Kemenkumham Sulsel Bahas Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS Bagi WBP

TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi dan Penguatan Pengendalian HIV-AIDS bagi Tahanan/WBP di UPT Pemasyarakatan, di Aula Kanwil Sulsel, Selasa (20/12).

Kegiatan dibuka oleh Kasubid Lola Basan Baran dan Keamanan, Rusdi yang menyampaikan sambutan kakanwil Liberti Sitinjak.

Dalam penyampainnya ia mengatakan, tujuan kegiatan ini guna menyamakan presepsi untuk mencari solusi permasalahan atau kendala yang di hadapi dalam pengendalian HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan.

“Juga melakukan Pencegahan dan pengendalian program HIV AIDS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui “3 Zeros”, yaitu zero new infection (menurunnya 3 jumlah kasus baru HIV, serendah mungkin), zero AIDS related death (menurunnya angka kematian AIDS), zero stigma and discrimination (Menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin), dan peningkatan kualitas hidup ODHA,” jelas Rusdi.

“Harapannya melalui rapat ini dapat memformulasikan bentuk kerja sama yang dapat diimplementasikan di dalam Lapas dan Rutan,” lanjutnya.

Rapat ini diikuti oleh 15 orang peserta berasal dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Lapas Kelas I Makassar, Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dan Rutan Kelas I Makassar.

Harfianti Firman dari DInkes Kota Makassar dalam rapat ini menyampaikan Situasi Program HIV Kota Makassar,

Sementara dr. H. Gaffar dari Dinkes Kabupaten Gowa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program HIV-AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Diakhir rapat, disepakati rekomendasi Rencana Tindak Lanjut dengan membentuk grup Whatssapp Layanan Kesehatan HIV-AIDS di Lapas dan Rutan.

Serta membuat rencana penyusunan MOU Divisi Pemasyarakatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun PKS UPT Pemasyarakatan dengan Dinas Kesehatan Setempat terkait Layanan Kesehatan HIV-AIDS di Lapas dan Rutan.(adv\reskyamaliah).