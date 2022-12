Buchari Mengge dosen Departemen Sisiologi FISIP Universitas Hasanuddin. Buchari Mengge penulis Opini Tribun Timur berjudul 'The Core Juara: Imaginasi Sosiologis Sepak Bola Dunia'.

Oleh:

Buchari Mengge

Antusias Sosiologi Sepakbola/Dosen Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM - Piala Dunia Qatar 2022 telah selesai dan juaranya adalah Argentina. Banyak yang tersisa dari piala dunia ini.

Sebutlah sejumlah kejutan ketika Saudi Arabia mengalahkan Argentina 2-1, Jepang taklukkan Jerman empat kali juara dunia dengan skor 2-1, terakhir Maroko melaju ke semifinal mengalahkan tim unggulan seperti Kroasia, Belgia, Spanyol dan Portugal.

Tentu ini kejutan, karena bahasa inilah paling tepat untuk tim yang tidak diunggulkan jika memenangkan pertandingan terhadap tim unggulan - tim dengan kemajuan sepakbola.

Kejutan karena ada perbedaan dan ketimpangan kemajuan kekuatan sepakbola antara tim yang tidak diunggulkan dengan tim yang diunggulkan.

Itulah sesungguhnya yang senantiasa tersisa sepanjang sejarah perhelatan piala dunia “ketimpangan sepakbola dunia’

Ketimpangan dalam Sistem Sepak Bola Dunia

Sistem sepakbola dunia adalah pembagian kerja secara struktural, kultural dan territorial yang menunjukkan kekuatan dan hubungan pertukaran produksi dan distribusi properti sepakbola.

Imanuel Wallestrain (1974) mengatakan bahwa sistem dunia adalah pembagian kerja struktural dan territorial di mana produksi dan pertukaran resources yang diperlukan untuk kehidupan dunia.

Pembagian kerja ini adalah kekuatan dan hubungan produksi dan distribusi ekonomi dalam tiga struktur dan territori yang saling bergantung yaitu the core, the periphery, dan the semi-periphery.

Ketiga struktur dan territori ini berbeda secara geografis, struktur dan budaya. The core berfokus pada padat karya, dan periphery fokus pada produksi padat modal.

Sementara negara-negara semi-peripheral bertindak sebagai zona penyangga antara the core dan the periphery, dan memiliki campuran dari jenis kegiatan dan institusi yang ada di dalamnya.

Peta perkembangan industri sepakbola dunia terlihat dengan jelas, negera-negara Eropo, seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Kroasia, Belanda, dan Inggris adalah negara inti (the core) sepakbola.

Negara-negara ini pernah mencatatkan dirinya sebagai finalis Piala dunia. Bahkan Jerman empat kali juara dunia, Italia tiga kali juara dunia, Francis dua kali, Inggris dan Spanyol masing-masing sekali juara.