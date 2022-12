Gempita Konser Slank dan UKM Slankpreneur, Ganjar Pranowo Nyanyi Terlalu Manis Bareng Kaka

Gempita Konser Slank di Prambanan Tandai Babak Baru UKM Slankpreneur

TRIBUN-TIMUR.COM, YOGYAKARTA - Setelah menikmati kesuksesan selama 39 tahun, berikut cerita haru-biru dan pasang surutnya, grup musik legendaris SLANK, menancapkan standar baru di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, 17 Desember 2022.

Banyak tokoh bangsa yang hadir. Diantaranya Menkopolhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan Ganjar didaulat ikut menyanyikan " Terlalu Manis.”

Tak ayal ribuan Slankers dari berbagai kota dan pelosok yang tumpah-ruah di Prambanan, makin bergairah, namun tetap tertib dan terkendali.

Elemen baru yang membuat "Beautiful SMILE Indonesia" ini makin istimewa adalah kick-off Slankerpreneur.

Berkat kerjasama dengan Bank Jateng, Slank menegaskan kedewasaan mereka dengan tekad memajukan bisnis UKM dari Slanker dan tidak berhenti sebatas seremoni belaka.

"Bank Jateng mengambil peran agar rekrutmen, mitigasi, pendidikan dan perluasan skala bisnis UKM dari Slankpreneur ini terjamin kesinambungan dan perluasan pasarnya," sebur Supriyatno, Direktur Utama Bank Jateng.

Selain kematangan Slank, tampil pula Endank Sukamti, Vina Panduwinata, Stars & Rabbit. Sebagai band pembuka, Endank Soekamti yang merupakan aset musik Yogyakarta tampil gahar.

Lahir tahun 2001 dan eksis hingga sekarang, Endank Soekamti diawaki Erix (Bass dan Vokal ) Dory (Gitaris) Tony (Drum) menggelontorkan sejumlah lagu seperti Semoga Kau di Neraka, Pejantan Tambun, Pengen Kawin, Rayuan Pulau Kelapa, Angka 8, dan sebagainnya.

Giliran berikutnya, Diva musik Indonesia Vina Panduwinata hadir mencairkan suasana.

Lagu-lagu Aku Makin Cinta, September Ceria, Aku Melangkah Lagi, Di Dadaku Ada Kamu, membuat ribuan penonton menikmati nostalgia dari suara emas Vina yang sekarang sudah 63 tahun.

Stars @ Rabbit

Band beranggotakan Elda Suryani dan Didit Saad membawakan lagu-lagu yang dirilis dalam EP Far Away From Land: 13 Miles Offshore, While We Beat the Waves, serta Soul Whispers.

"Misi kami ingin merekatkan kembali komitmen kebangsaan, kebhinekaan dan kemajemukan. Kita hidup bersama, dengan harmoni dan menghargai perbedaan," tukas Ivanka bassist Slank.