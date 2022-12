Bahas Kerjasama Bisnis, All Nite and Day Hotel Makassar Kunjungi Tribun Timur

All Nite and Hotel Sulawesi Makassar bersama Milestone Pasifik Hotel Group (MPHG) berkunjung ke kantor Tribun Timur Makassar, Jl. Cendrawasih, Makassar, Selasa (20/12/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All Nite and Hotel Sulawesi Makassar bersama Milestone Pasifik Hotel Group (MPHG) berkunjung ke kantor Tribun Timur Makassar, Jl. Cendrawasih, Makassar, Selasa (20/12/2022).

Corporate Marketing Communication Manager MPHG, Utut Adianto berkunjung bersama Sales Manager Night and Day Hotel Sulawesi Makassar, Kartika dan Front Office Manager, Teresha.

Kunjungan diterima oleh Wakil Pimpinan Redaksi I Tribun Timur, Ronald Ngantung dan Wartawan Tribun Timur, ILuh Devi Sania.

Kunjungan kali ini membahas kerjasama agenda grand opening All Nite and Hotel dan kerjasama bisnis lainnya.

Corporate Marketing Communication Manager MPHG Utut Adianto mengungkapkan media sebagai partner strategis bagi bisnis mereka.

“Kami ingin lebih dekat dengan teman-teman media,” ungkap Utut Adianto

Sales Manager All Nite and Day Hotel Sulawesi Makassar, Kartika berharap kolaborasi antara Tribun Timur dan All Nite and Day Hotel terjalin dengan baik.

“Kita masih brand baru, Tribun Timur kami harap dapat kerjasama dan meliput kami dalam berbagai kegiatan,” ungkap Kartika

Wakil Pimpinan Redaksi I Tribun Timur Ronald Ngantung, menyambut baik kerjasama yang ditawarkan.

“Kita selalu bekerja sama dengan pelaku bisnis, perhotelan salah satunya,” ungkap Ronald.

Ronald kemudian memaparkan kerjasama untuk menjadi salah satu merchant Tribun Family Card.

Pihak MPHG dan All Nite and Day hotel juga menyambut baik bentuk kerjasama itu.

“Menarik sekali untuk kerjasama Tribun Family Card,” ungkap Utut

All Day and Night Hotel telah melakukan Soft Opening pada (19/12/2022). Grand Opening akan dilaksanakan dua bulan mendatang.

All Nite and Day Hotel Makassar adalah hotel baru atau hotel ke 43 dari MPHG. Dulunya merupakan hotel Grand Celino dan dilakukan rebranding menjadi All Day and Night Hotel.

“Interior, bangunan, konsep, tema, semua kita ganti jadi lebih cheerful,” tutup Kartika.(*)