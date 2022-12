Unhas dan University of Saskatchewan Jajaki Kerjasama Dalam Ilmu Riset Peternakan

Profesor Animal and Poultry of The Section of Ruminant Nutrion, Universitas Saskatchewan Canada Prof Peiqiang Yu kuliah umum di Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin mengadakan kuliah umum bertema Manistry of Agriculture Strategic Research Chair Programs: Briefing Research Areas di Ruang Majelis Fapet Unhas, Sabtu (17/12/2022).

Kegiatan ini menghadirkan Profesor Animal and Poultry of The Section of Ruminant Nutrion, Universitas Saskatchewan Canada Prof Peiqiang Yu dan diikuti oleh dosen dan mahasiswa program Studi Magister Ilmu dan Teknologi Peternakan (Prodi S2) dan mahasiswa program studi Ilmu Peternakan (S3) Fakultas Peternakan Unhas.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Agreement antara Ministry of Agriculture Strategic Research Chair Program dari Animal and Poultry Science Department University of Saskatchewan, dengan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dilakukan langsung Dr Syahdar Baba.

Adapun lingkup Kerjasama antara lain Joint Graduate student training, Graduate Student Advisory Committee, Guest Lectures for Graduate Students as an Adjucnt Professor, serta kerjasama riset kolaborasi.

Prof Peiqiang Yu berada di Unhas selama 3 hari dan akan memberikan kuliah umum dan diskusi mengenai perkembangan riset khususnya riset teknologi pakan dan nutrisi ruminansia.(*)