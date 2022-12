Subholding PT Pelindo Jasa Maritim Bakal Kembangkan Phinnisi Hingga Bangun Crane Lokal

Direktur Utama PT Pelindo Prasetyadi dan Direktur Strategi dan Teknik Hozadi Afriza berbicara dalam Media Gathering di Swiss-Belhotel, Jl Ujung Pandang No 8, Makassar, Jumat (16/12). Kegiatan digelar untuk memaparkan rencana dan pengelolaan bisnis SPJM sepanjang 2022 dan kedepannya.



Makassar, Tribun - Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menggelar Media Gathering perdana di Swiss-Belhotel, Jl Ujung Pandang No 8, Makassar, Jumat (16/12).

Kegiatan digelar untuk memaparkan rencana dan pengelolaan bisnis SPJM sepanjang 2022 dan kedepannya.

Hadir di Media Gathering, Direktur Utama PT Pelindo, Prasetyadi dan Direktur Strategi dan Teknik Hozadi Afriza.

SPJM adalah satu dari empat subholding di bawah PT Pelabuhan Indonesia (Persero). SPJM dibentuk setelah merger Pelindo I-IV. SPJM memiliki Lini Bisnis MEPS (Marine, Equipment, and Port Service).

Dalam kesempatan tersebut Prasetyadi memaparkan rencana bisnis SPJM ke depannya.

Salah satu adalah standarisasi digital berupa Pengembangan Sistem Operasi Layanan Terpadu (Phinnisi).

Phinnisi memungkinkan pelaksanaan seluruh pergerakan di dalam marine secara digital. Pelanggan dan petugas tidak harus bertemu secara langsung. Ini dapat mewujudkan pelabuhan bersih dari penyelewengan.

“Artinya tidak ada lagi face to face antara orang saya dengan pengguna jasa,” ungkap Prasetyadi.

SPJM juga telah menerapkan Onshore Power Suply (OPS) untuk wujudkan pelabuhan ramah lingkungan. Selama ini, kapal menggunakan generator sebagai sumber listrik saat bersandar di pelabuhan. Generator tersebut menghasilkan banyak polusi.

Kapal dapat menggunakan listrik dari darat dengan fasilitas OPS. Saat ini sudah ada enam OPS yakni di Jakarta, Malang, Surabaya, NTB, Kalimantan Tengah dan Makassar.

Kemudian lainnya adalah pembangunan Crane Lokal 2022 hingga 2025 mendatang.

Prasetyadi mengungkapkan, crane akan dibuat di dalam negeri secara bertahap. Tahun ini akan dibangun di beberapa lokasi di indonesia. “Ini sesuai instruksi Presiden. Tahap awal akan dicapai minimal 25 persen,” tutup Prasetyadi.(ilu)

Realisasi IS Capai 89 persen

DALAM kesempatan tersebut Prasetyadi juga memaparkan target realisasi Inisiatif Strategis (IS) SPJM sepanjang tahun 2022. IS terealisasi sebesar 89 persen hingga November 2022. Terdapat 26 IS dari seluruh kegiatan lini bisnis MEPS.

“Desember kita harapakan realisasi 100 persen,” papar Prasetyadi.

Standarisasi bisnis proses juga akan dilakukan oleh SPJM. Kegiatan bisnis SPJM di seluruh Indonesia sistemnya akan sama.

“Sumber Daya Manusia (SDM), proses, infrastruktur dan sistem digitalisasi akan sama di seluruh wilayah operasi,” jelasnya.(ilu)