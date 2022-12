Harga Bahan Pokok di Bulukumba Naik Jelang Tahun Baru, Telur Tembus Rp58 Ribu per Rak

TRIBUNBULUKUMBA.COM UJUNG BULU- Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mulai mengalami kenaikan.

Sejumlah bahan kebutuhan pokok khususnya bahan bumbu dapur mengalami kenaikan drastis.

Bawang putih dari harga Rp 15 per kilogram ke Rp 25 ribu per kilogram. Bawang merah dari harga Rp 15 per kilogram ke Rp 25 ribu per kilogram.

Harga kentang Rp 15 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 12 ribu per kilogram.

Tomat dari harga 15000 ribu per kilogram sebelumnya Rp 12 ribu ribu per kilogram.

Wortel Rp 15 ribu ribu per kilogram saat ini dari harga Rp 10 ribu per kilogram.

cabai kriting Rp 15 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 10 ribu per kilogram.

Cabai besar Rp 5000 ribu per kilogram menjadi Rp 10 ribu per kilogram.

Cabai rawit Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu per kilogram.

" Penyebabnya karena kurang barang dari petani, dan sementara memulai masa tanam," kata salah seorang pedagang di Pasar Sentral Bulukumba, Hasni, Rabu (14/12/2022).

Penyebab lainnya semakin banyak permintaan pasar. Sedang persediaan kurang, jelas seorang pedagang lainnya di pasar tersebut bersama Baji.

Selain harga sayur mayur mulai mengalami kenaikan, juga harga telur ayam ras mengalami kenaikan.

Saat ini harga telur ayam ras Rp 58 ribu per rak dari sebelumnya Rp 40 ribu per rak. Hanya saja harga telur ini masih bergantung pada ukuran butir telur tersebut.

Tak hanya telur yang mengalami kenaikan tetapi juga harga ikan juga mengalami kenaikan.

Naiknya harga telur karena permintaan yang banyak dan juga karena harga pakan ayam terus mengalami kenaikan.

Sedang sayur mayur Kabupaten Bulukumba masih bergantung pada daerah tetangga.

Sayur mayur banyak dipasok dari Jeneponto, Bantaeng, Sinjai Barat dan Malino Kabupaten Gowa.

Para pedagang di Pasar Sentral Bulukumba masih memprediksi harga bahan dapur masih akan mengalami kenaikan hingga tahun baru. (*)