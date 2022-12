Kini Yamaha FreeGo 125 Dilengkapi Fitur Y-Connect, Bagasi Besar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yamaha FreeGo 125 Connected menjadi motor pilihan untuk menunjang kebutuhan harian keluarga muda masa kini.

FreeGo 125 memiliki beragam fitur yang fungsional dan canggih sehingga mendukung kepraktisan dan kenyamanan pengendara.

Ditambah fitur Y-connect yang semakin menjadikan Yamaha FreeGo 125 Connected sebagai Amazing Matic untuk teman berkendara harian masa kini.

Asst. General Manager Marketing Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Antonius Widiantoro mengatakan Yamaha konsisten menyediakan produk unggulan yang disesuakan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.

“Seperti pada kategori Generasi 125, Yamaha menghadirkan fitur canggih Y-connect yang menyesuaikan kebutuhan konsumen masa kini pada produk terbaru Yamaha FreeGo 125 Connected,” kata Antonius, via rilis, Selasa (13/12/2022).

PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) sebagai main dealer resmi Yamaha area Sulselbar mengakui, beberapa waktu sebelumnnya sempat terhambat mendistribusikan type Generasi 125cc akibat ketebatasan unit dan komponen.

Namun dengan adanya update terbaru ini pihaknya kembali optimis mencapai terget pasar yang diharapkan.

General Manager Marketing PT SJAM, Frengky J Tunandar mengatakan, type ini sempat menjadi backbone di area Sulselbar karena fitur-fiturnya yang paling canggih di kelasnya.

Apalagi dari segi bagasi unit FreeGo memiliki dimensi yang sama dengan bagasi Nmax.

“Memasuki Desember ini plus kehadiran type terbaru All New Yamaha FreeGo 125 Connected yang akan kami lucurkan juga dalam waktu dekat akan memberikan angin segar pada produk Yamaha lainnya ke depan,” katanya.

Frengky menyebut, jadwal peluncuran akan disesuaikan dan dihmhmkan dalam waktu dekat.

“Akan diumumkan namun kita bisa pastikan sebelum 2022 berakhir, konsumen yang sudah mendaftar melakukan indent sudah bisa mendapatkan unitnya dan secara bertahap hingga awal Januari 2023," tuturnya.

Konsumen dapat memilih dua kategori Yamaha FreeGo 125 dengan tampilan warna yang berbeda untuk mendukung gaya hidup modern dan sporty.

Pilihan tersebut yaitu Yamaha FreeGo 125 Connected dengan tampilan warna elegan dan premium yaitu warna Matte Green dan Prestige Silver.

Kemudian Yamaha FreeGo 125 hadir dengan pilihan yang lebih sporty, yaitu warna Matte Blue, Metallic Red, Metallic Yellow, dan Matte Black.

Fitur Canggih

Yamaha FreeGo 125 Connected dengan tampilan Digital Speedometer lebih modern dan infomatif ini juga telah dilengkapi fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect.

Ini sudah terkoneksi smartphone pengendara secara real time sehingga pengendara dapat mengetahui indikator notifikasi pesan dan telepon, baterai smartphone, serta jam digital.

Selain itu pengendara dapat memonitor penggunaan berkendara sehari hari, seperti update konsumsi bahan bakar, rekomendasi perawatan (Engine Oil dan Battery /Accu), dan reminder waktu perawatan, lokasi dealer, rincian berkendara serta lokasi parkir.(*)