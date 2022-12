Gegap Gempita Film Nasional 2022: Produksi Tinggi Namun Layar Minim

Oleh:

Jeri Wongiyanto

Pengamat Film

TRIBUN-TIMUR.COM - Deretan judul film nasional tahun 2022 berhasil mencetak angka box office yang mengejutkan, bahkan berhasil mencetak rekor dengan menggeser angka penonton tahun 2019.

Ya, film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, walau minim layar!

Tahun 2022 merupakan tahun bersejarah untuk industri film Indonesia, tercatat hingga tulisan ini dibuat (1 Januari s/d 4 November 2022) jumlah penonton sudah mencapai 52.065.326.

Berhasil merebut posisi jumlah penonton tahun 2021 dengan angka 51.901.746.

Kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid 19 di negeri ini, tak lepas dari peran para pekerja dan sineas film tanah air.

Terbukti sederet judul mampu menarik minat penonton untuk kembali beramai-ramai ke bioskop.

Dimulai dari film “Kukira Kau Rumah” debut Umay Shahab sebagai sutradara, pada Februari 2022, berhasil memperoleh 2.220.180 penonton dengan estimasi pendapatan Rp 89 miliar.

Film ini mendapat penghargaan rekor MURI sebagai film dengan penonton terbanyak di masa pandemi.

Puncaknya, (berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf)) film horor “KKN di Desa Penari” karya sutradara Awi Suryadi mencatat sejarah sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, yang mencatat angka 9.233.847 penonton dengan estimasi pendapatan Rp 369 miliar.

Film ini juga berhasil mendepak perolehan film Hollywood “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” produksi Marvel Studio.

Kemudian di posisi berikutnya film horor karya Joko Anwar “Pengabdi Setan 2: Communion” mencetak angka 6.390.463 penonton dengan estmasi pendapatan Rp 256 miliar.

Berikutnya disusul film yang diadaptasi dari film Korea karya Hanung Bramantyo “Miracle in Cell No 7” meraup 5.836.463 penonton dengan estimasi Rp 233 miliar, serta film “Ngeri-Ngeri Sedap” menggaet 2.886.121 penonton dengan pendapatan Rp 115 miliar.

Salah satu faktor keberhasilan industri film, adalah menerapkan strategi marketing yang tepat sasaran, tentunya yang dijual adalah film berkualitas tinggi mengingat penonton film nasional sudah sangat cerdas dalam memilih tontonannya.