Jawab Kebutuhan Pelanggan Lebih Cepat, Kalla Care Terus Berinovasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kalla Care kini hadir dengan inovasi terbarukan.

Inovasi tersebut dengan membuat Dasbhoard yang dapat menurunkan leadtime inquiry untuk setiap kebutuhan pelanggan dalam unit bisnis Kalla.

Hal ini pun mampu memberikan pelayanan terbaik yang menciptakan engagement dengan pelanggan.

Demikian disampaikan Corporate Marketing Services Department Head Kalla Nadya Tyagita, via rilis, Minggu (11/12/2022).

Nadya menjelaskan, kehadiran Kalla Care merupakan bentuk komitmen Kalla untuk lebih peduli dan solutif dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan.

"We are Beyond than just Customer Services, kami berharap Kalla Care bisa menjadi teman yang peduli, berkomitmen dan setia untuk memenuhi setiap kebutuhan Kalla Friends," jelasnya.

Kalla Care berkomitmen menjawab pertanyaan pelanggan saat itu juga. Sedangkan penanganan keluhan dan follow up leads tidak lebih dari 1x24 jam.

Tujuannya ialah untuk memberikan pengalaman terbaik kepada masyarakat selama menggunakan produk dan layanan Kalla sehingga mereka mau merekomendasikannya ke kerabat dan teman.

Beberapa jenis layanan di Kalla Care, diantaranya, produk yang meliputi informasi seperti info harga, spesifikasi produk, promo atau program hingga simulasi kredit.

Kemudian, aftersales, seperti booking service harga service berkala (general repair) serta harga spare part umum.

Ada pula emergency call yang bisa membantu Anda saat menemui kendala pada kendaraan di tengah perjalanan serta informasi lainnya, seperti informasi alamat kantor cabang dan berbagai aktivitas unit bisnis Kalla.

Seluruh layanan yang dihadirkan dalam Kalla Care tersebut bertujuan untuk memberikan peace of mind untuk Kallafriends.

Kalla Care menjadi media komunikasi yang sangat efektif dan efisien bagi pelanggan karena seluruh informasi unit bisnis Kalla bisa didapatkan dengan layanan satu pintu.

Anda cukup menghubungi satu nomor, yaitu 04113000103. Selain itu, Anda juga bisa juga melakukan live chat via WhatsApp di nomor 08114414030. Adapun jam operasional Kalla Care, yakni dari pukul 08.00-21.00 WITA, tujuh hari dalam seminggu.