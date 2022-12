Budiman Ajak Warga Ramaikan Festival Sungai Malili Luwu Timur

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Festival Sungai Malili, Luwu Timur bertema Malili Doeloe, Kini, dan Masa Depan resmi digelar, Sabtu (10/12/2022).

Festival digelar di sepanjang Sungai Malili, Kecamatan Malili ini akan berlangsung hingga 14 Desember 2022.

Festival diramaikan berbagai kegiatan, seperti lomba perahu naga dan permainan tradisional.

Kemudian lomba melukis senja, Malili fashion karnival, dan live musik di Andi Nyiwi Park.

Bupati Luwu Timur Budiman mengatakan kegiatan ini untuk memunculkan talenta yang ada, tidak perlu lagi mendatangkan dari luar.

"Masih banyak sekali anak kita yang sangat luar biasa, tinggal ruang yang harus kita berikan lebih besar," katanya.

Budiman mengajak masyarakat mendukung kegiatan ini sepenuh hati agar bisa berlangsung dengan baik.

"Tahun depan, kita akan evaluasi apa kurangnya, apa kelebihannya, apalagi yang menjadi masukan, mari kita dorong bersama,” pesannya.

Budiman mengajak masyarakat untuk meramaikan Festival Sungai Malili di facebook, instagram, twitter, YouTube.

"Sampaikan flayernya, ada kegiatan Festival Sungai Malili supaya orang bisa datang di sini," pinta Budiman.

Diharapkan juga, lewat kegiatan ini bisa mengangkat nama baik Luwu Timur.

"Karena siapa lagi mau berkarya kalau bukan kita," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Luwu Timur Andi Tabacina Akhmad menambahkan festival dilaksanakan di beberapa kelurahan dan desa tepian Sungai Malili.

Yakni Kelurahan Malili, Desa Wewangriu, Balantang dan Baruga.

Tujuannya agar semakin banyak yang merasakan festival ini, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak potensi yang tereksplore.

"Juga semakin mempercepat terwujudnya program yang kami sebut oVioDi-oDioA (One Village One Destination, One Destination One Attraction) Menuju Luwu Timur 1001 event," katanya.

"Kalau Banyuwangi bisa menjadi kota 1001 event, kalau Jember bisa menjadi kota 1001 event, kenapa Luwu Timur tidak bisa?" lanjutnya.

Pembukaan Festival Sungai Malili juga dihadiri Sekda Bahri Suli, Ketua TP PKK sufriaty, dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur Harisah.(*)