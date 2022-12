Beauty Class Instaperfect dan Crystallure Dalam IBEX 2022 Hadirkan Iqra Makeup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia Beauty Expo (Ibex) kembali digelar tahun ini. even yang telah memasuki tahun ke lima ini digelar di Myko Hotel Makassar Jumat - Minggu (2-4/12/2022).

Founder Indonesia Beauty Expo, Dicky Suryadarma mengatakan even ini menghadirkan wedding expo, beauty expo, pameran UMKM, dan juga pelatihan enterprenuer di bidang kecantikan dan wedding.

Instaperfect dan Crystallure menggelar beauty Class rangkaian kegiatan International Indonesian Beauty Expo (Ibex) 2022 di Hotel Myko Makassar, Minggu (4/12). Kegiatan ini menghadirkan MUA berpengalaman yaitu Iqra Makeup. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

"Kami juga menghadirkan beauty class dengan mentor MUA yang profesional dibidangnya" jelas Dicky saat ditemui Minggu (4/12/2022) di Myko Hotel.

Diketahui dalam kegiatan tersebut R2 Production sebagai pencetus Ibex 2022 menggandeng sejumlah brand ternama dalam menyukseskan Ibex kali ini. Sebut saja raksasa perusahaan kosmetik Paragon, yang akan menghadirkan empat brandnya yaitu Wardah, Crystallure, Instaperfect dan Make over.

Dalam beauty class rangkaian kegiatan International Indonesian Beauty Expo (Ibex) 2022 ini, Instaperfect dan Crystallure selaku sponsor kegiatan menghadirkan MUA Iqra Makeup.

Selain itu Stand Instaperfect dan Crystallure memberikan promo diskon on the spot up to 30 persen serta Voucher diskon yang dapat ditukarkan di Citra Kosmetik Jl Bolevard Makassar.