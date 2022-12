Update Harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite di Sulawesi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi naik per 1 Desember 2022.

BBM nonsubsidi yang naik adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex.

Di Sulawesi, harga BBM Pertamax Turbo sebelumnya Rp14.600 per liter naik menjadi Rp15.500 per liter.

BBM jenis Dexlite sebelumnya Rp18.350 per liter naik menjadi menjadi Rp18.650 per liter.

Lalu BBM Pertamax Dex sebelumnya Rp18.950 per liter menjadi Rp19.200 per liter.

Pantauan Tribun-Timur.com, Kamis (8/12/2022), harga tersebut sudah berlaku di wilayah Makassar, salah satunya di SPBU Jl Metro Tanjung Bunga.

Harga tersebut pun juga sama dengan di website resmi Pertamina, https://mypertamina.id/fuels-harga.

Pjs Area Manager Comm, Rel, & CSR Sulawesi, Taufiq Kurniawan membernarkan kenaikan harga tersebyt.

“Iya (naik) sudah 7 hari yang lalu,” kata Taufiq saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (8/12/2022).

Melalui keterangan tertulis, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, evaluasi berkala ini dilakukan setiap bulannya mengikuti tren harga rata-rata pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya.



“Mengacu pada rata-rata MOPS pada periode 25 Oktober hingga 24 November, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga secara berkala untuk produk Pertamax Series dan Dex Series berlaku mulai tanggal 1 Desember,” kata Irto.



Dirinya menjelaskan, Pertamina Patra Niaga memastikan Penetapan harga ini sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

“Kami pastikan harga ini adalah harga yang kompetitif untuk kualitas yang kami berikan,” jelas Irto.



Untuk Pertamax sendiri, saat ini Pertamina Patra Niaga kembali tidak melakukan penyesuaian harga.

Penetapan harga Pertamax tidak berubah ini sudah sesuai evaluasi dan perhitungan yang dilakukan, dan formula harga Pertamax masih ideal.(*)