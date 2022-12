Prediksi Skor PSS vs Madura United Liga 1 dan Susunan Pemain dan Head to Head : Live Streaming Vidio

Prediksi skor PSS vs Madura United pada pertandingan pekan ke-13 Liga 1 2022/2023 berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/12/2022),Pukul 16.15 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut prediksi skor PSS vs Madura United pada laga pekan ke-13 Liga 1 2022/2023.

Pertandingan pekan ke-13 Liga 1 2022/2023 antara PSS vs Madura United berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/12/2022),Pukul 16.15 Wita.

Laga PSS vs Madura United di Liga 1 2022/2023 ini bisa dinonton via Live Streaming Vidio.com dan untuk akses linknya bisa dilihta di akhir artikel ini.

Diketahui, Liga 1 2022/2023 kembali bergulir setelah vakum selama dua bulan lebih.

Dimulainya kembali Liga 1 2022/2023 ditandai dengan berjalannya pertandingan untuk partai pekan ke-12.

Sayangnya, baik PSS Sleman maupun Madura United memulai kembali kompetisi Liga 1 2022/2023 dengan kekalahan.

Pada pekan ke-12 Liga 1 2022/2023, PSS Sleman ditekuk Bhayangkara FC dengan skor 1-3 pada, Senin (5/12/2022).

Di hari yang sama, Madura United juga kalah telak tiga gol tanpa balas kontra PSIS Semarang.

Dengan hasil minor di pekan ke-12 ini, Madura United dan PSS pun harus ikhlas turun peringkat di klasemen Liga 1 2022/2023 sementara.

Saat ini PSS bertengger di posisi ke-15 klasemen sementara dengan 12 poin.

PSS pun makin tak aman dari bayang-bayang zona degradasi.

Demi bisa menghindari ancaman zona degradasi Liga 1 2022/2023, PSS Sleman berambisi meraih kemenangan atas Madura United.

Sementara itu, Madura United turun ke posisi ke-5 klasemen Liga 1 2022/2023 dengan 23 poin setelah takluk dari Borneo FC.

Peluang Madura United kembali meramaikan persaingan perebutan gelar juara masih terbuka lebar.