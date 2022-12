Ada Diskon 70 Persen di The Face Shop TSM

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunjung sedang memilih produk display di tenant The Face Shop, Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Kamis (08/12/2022).

Tenant The Face Shop memberikan promo Buy 1 Get 1 serta diskon up to 70 persen (selected items) untuk sejumlah produk make up dan skin care favorite berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.